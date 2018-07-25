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Москва, 25.07.2018

В июне цена бензина во всех регионах РФ преодолела отметку в 41 рубль

«Expert Online» 2018

Розничные цены бензина во всех регионах страны в июне преодолели отметку в 41 рубль.

Между тем в мае самый дешевый в стране бензин можно было купить в Челябинской области за 39,99 рублей за литр, передаёт РИА Новости со ссылкой на материалы Росстата.

В июне же средняя розничная цена бензина в Челябинской области составила 41,36 рубля за литр, что выше на 3,4% по сравнению с маем. Дешевле всего в прошлом месяце бензин стоил в Алтайском крае (41,3 рубля за литр), дороже всего – на Чукотке (53,48 рубля за литр).

В среднем потребительская цена литра автомобильного бензина в России в июне выросла на 2,1%, составив 43,49 рубля за литр. Всего в июне в 82 субъектах России отмечалось повышение потребительских цен на бензин, в 21 субъекте цены на него выросли на 3% и более. В частности, в Москве бензин за прошедший месяц подорожал на 2,8%, в Санкт-Петербурге — на 1,4%.

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