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Москва, 25.07.2018

В России появятся офшорные зоны

«Expert Online» 2018

Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании в России специальных административных районов – офшорных зон.

Такие районы появятся на острове Русский (Владивосток) и острове Октябрьский (Калининград), передаёт RNS.

Ранее председатель комитета по финансовому рынку нижней палаты российского парламента Анатолий Аксаков рассказал, что рассмотрение Госдумой во втором и третьем чтении пакета законопроектов о создании и функционировании специальных административных районов в Приморском крае и Калининградской области, перенесут на осеннюю сессию.

Напомним, пакет состоит из семи законопроектов. Базовый законопроект определяет особенности создания, функционирования и упразднения специальных районов на островах Октябрьский в Калининграде и Русский во Владивостоке. Основными участниками таких районов станут компании, наделённые международным статусом.

Наша справка

Офшорная зона – территория государства или её часть, в пределах которой для компаний-нерезидентов действует особый льготный режим регистрации, лицензирования и налогообложения, как правило, при условии, что их предпринимательская деятельность осуществляется вне пределов этого государства.

Офшор – это компания, зарегистрированная в стране с льготным налогообложением, имеющая определенный вид формы собственности и ограничения по ведению хозяйственной деятельности на территории страны регистрации.

Офшор позволяет вести внешнеэкономическую деятельность, оплачивая по месту регистрации только фиксированный ежегодный сбор.

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