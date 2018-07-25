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Москва, 25.07.2018

В Совете Федерации рассказали о дате рассмотрения закона о повышении НДС

«Expert Online» 2018

Елена Перминова – заместитель главы бюджетного комитета верхней палаты российского парламента – заявила, что Совет Федерации планирует на своём заседании 28 июля рассмотреть закон о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 20%.

По её словам, предварительно документ будет рассмотрен на заседании комитета с участием Минфина.

Напомним, накануне Госдума приняла закон о повышении налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. Данный законопроект также сохраняет на постоянной основе ставку страховых взносов в социальные внебюджетные государственные фонды на уровне 30%.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении ставки НДС с 18% до 20%. Позже Антон Силуанов – первый вице-премьер российского правительства, глава Минфина – рассказал, на какие продукты не вырастут цены после повышения НДС.

По его словам точно не будет расти стоимость на социально значимую продукцию, в том числе на продовольственные и медицинские товары, где льготные ставки по НДС сохранятся на уровне 10%.

Наша справка

Налог на добавленную стоимость (НДС) — косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части стоимости товара, работы или услуги, которая создаётся на всех стадиях процесса производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации.

В результате применения НДС конечный потребитель товара, работы или услуги уплачивает продавцу налог со всей стоимости приобретаемого им блага, однако в бюджет эта сумма начинает поступать ранее конечной реализации, так как налог со своей части стоимости, «добавленной» к стоимости приобретённых сырья, работ и (или) услуг, необходимых для производства, уплачивает в бюджет каждый, кто участвует в производстве товара, работы или услуги на различных стадиях.

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