Жителей Крыма освободили от НДФЛ по прощённым кредитам

Депутаты нижней палаты российского парламента приняли закон о совершенствовании налогообложения в Крыму.

Согласно этому закону, доходы жителей полуострова, возникшие в связи с прощением им долгов по кредитам, взятым в украинских банках до вхождения Крыма в состав РФ, освобождаются от НДФЛ, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что списанные долги крымчан перед такими украинскими банками относятся к экономической выгоде и, следовательно, согласно Налоговому кодексу, должны облагаться НДФЛ по ставке 13%.

Однако, как пояснил заместитель председатель бюджетного комитета Госдумы РФ Глеб Хор, это не соответствует целям закона об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности крымчан-заемщиков.

«Они ничего не получают, но по факту это признаётся их доходом формально, – подчеркнул он. – Согласно этому закону Фонд защиты вкладчиков наделён правом списывать задолженность крымчан перед украинскими банками».

Причём при прощении задолженности по основному долгу и непогашенным процентам снимается обязанность и по их возврату.

В результате, как подчеркнул депутат, у заёмщика и появляется так называемая экономическая выгода, которая подлежит налогообложению.

Напомним, после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году банки «незалежной» ушли с полуострова, отказавшись при этом возвращать вклады крымчан, а большую часть их долгов продали коллекторам.

Именно в связи с этим и пришлось принимать закон, который допускал взимание таких долгов только российскими коллекторами и только с участием Фонда защиты вкладчиков, если должник не хотел общаться с коллекторами, констатировал депутат.

Принятый Госдумой документ также допускает применение участниками свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму пониженных ставок налога только в отношении прибыли, полученной при реализации инвестиционного проекта на ее территории».