Австралию призвали сменить свой флаг

Исполняющий обязанности премьер-министра Новой Зеландии Уинстон Петерс призвал Австралию изменить свой флаг, сообщают новозеландские СМИ.



"Наш флаг, который является нашим уже в течение длительного времени, был скопирован Австралией, и на самом деле им нужно сменить свой флаг и признать тот факт, что мы первые приняли такой дизайн", — заявил он.

Флаг Новой Зеландии с "Юнион Джеком" в левой верхней четверти и четырьмя красными звездами с белой окантовкой в правой части был получил официальный статус более 50 лет назад, хотя был принят по итогам конкурса еще в 1901 году.

Австралийский флаг был принят в 1954 году.

Отношения между двумя соседними странами тихоокеанского региона стали более холодными после ухода бывшего премьер-министра Новой Зеландии Хасинды Ардерн в декретный отпуск.