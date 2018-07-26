Курс доллара перешел к фронтальному падению

Курс доллара оказался под давлением в начале торговой сессии в четверг на фоне смягчения торговой риторики между США и Европой.

Индекс доллара на месячных минимумах, показывая 93.94.

Президент Еврокомиссии Жан Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп договорились вместе стремиться к нулевым тарифам, отказу от барьеров и субсидий для неавтомобильной промышленности. Подобные заявления помогли снять напряженность на рынке и ослабить страхи относительно разворачивания глобальной торговой войны сразу на нескольких фронтах. В результате доллар продолжил снижаться по всему спектру, включая китайский юань.

Сегодня главным событием дня станет заседание Европейского центрального банка. Рынок рассчитывает, что регулятор не станет менять кредитно-денежную политику, однако комментарии главы ЦБ Марио Драги могут содержать намеки на темпы и сроки нормализации учетной ставки.

Евро/доллар вчера закрепился выше 1.17 и сегодня с утра торгуется на уровне 1.1730, при этом вряд ли способна на новый прорыв до заседания ЕЦБ. Учитывая дивергенцию монетарной политики США и Еврозоны, Марио Драги нужно серьезно удивить рынок решительным настроем, чтобы обеспечить единой валюте надежный стимул для роста хотя бы до 1.18.

Доллар/иена стабильно снижается уже седьмой день подряд, отражая укрепление японской валюты. Иену поддерживают слухи о том, что Банк Японии готов пересмотреть свою программу покупки активов, однако эксперты советуют не делать поспешных выводов: вероятность того, что японский регулятор начнет сворачивать стимулы в сложившихся обстоятельствах ничтожно мала. Текущий курс доллар/иены 110.73.

Установленный Банком России официальный курс доллара на 26 июля 2018 года поднялся на 16 копеек по сравнению с показателем на среду и составил 63,08 рубля, курс евро на сегодня вырос на 23 копейки - до 73,751 рубля. Российскую валюту поддерживает налоговый период и дорожающая нефть.

По прогнозу аналитика eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, в отсутствие позитивных изменений на глобальных рынках курс рубля вполне может упасть до уровня 63,50 рубля за доллар и 74 рубля за евро к концу месяца и до отметки в 65 рублей за доллар и 75 рублей за евро к концу года.