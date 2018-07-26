Акции Facebook рухнули после публикации отчетности

Facebook в одночасье обесценился почти на 150 млрд долларов. Во всем виноваты слабые результаты работы во втором квартале, которые не оправдали надежд инвесторов

Надеждам Facebook стать первой компанией планеты, капитализация которой достигнет триллиона долларов, нанесен сильный удар. Акции компании обесценились на 24% после появления результатов деятельности за второй квартал. Они оказались слабыми и существенно ниже прогнозов. Паники добавили и заявления руководства компании о замедлении темпов роста. В результате капитализация соцсети понизилась почти на полторы сотни миллиардов долларов.

В первые же минуты после объявления результатов финансовой деятельности компании во втором квартале 2018 года акции Facebook подешевели более чем на 10%. Падение продолжилось и после разъяснений руководства, в ходе которых Марк Цукерберг предупредил инвесторов о замедлении темпов роста и увеличении расходов в предстоящие месяцы. В самый критический момент падение составило почти 24%! В абсолютных цифрах обвал выразился в снижении капитализации Facebook на 148 млрд долларов! Для сравнения: это примерно столько же, сколько составляет совместная капитализация таких известных компаний, как IBM и Snap, или ВВП такой страны, как Венгрия! Правда, к концу дня акции несколько вернули утраченные позиции. К закрытию биржи они торговались по 173,51 доллара. Падение по итогом «черной среды» составило 20,2% или 43,99 доллара за акцию.

Не обошлось без серьезных потерь и для основателя и владельца компании Марка Цукерберга. Его состояние в результате обвала в среду снизилось на 17 млрд долларов! Драматические события среды наверняка будут стоить ему третьего места в списке самых богатых людей планеты.

Причина обвала в том, что показанная по итогам второго квартала выручка хотя и выросла на 42% до 13,23 млрд долларов, но все же не оправдала прогнозов аналитиков примерно на 70 млн долларов. Средняя месячная численность активных пользователей соцсети составила в апреле – июне 2,23 млрд человек, что почти на 20 млн ниже прогноза.

Чистая прибыль тоже выросла – до 5,11 млрд долларов, что составляет 1,74 доллара за акцию, но и этот важный показатель не дотянул до прогноза.

Выручка от рекламы выросла на 42% и превысила 13 млрд долларов, но еще сильнее – на 50% выросли расходы на обеспечение безопасности пользователей. Затраты во втором квартале составили 7,37 млрд долларов.

Еще больше аналитиков и инвесторов расстроил прогноз руководства компании о том, что рост по итогам года снизится до однозначного уровня.

В довершение ко всему Марк Цукерберг предупредил, что компания продолжит инвестировать средства не только в усиление защиты и безопасности пользователей соцсети, чтобы предотвратить взломы и атаки, но и в новые продукты и услуги. Эти инвестиции легли тяжелым грузом на размеры выручки и прибыли Facebook во втором квартале. Предположительно, они будут негативно сказываться на главных финансовых показателях и в предстоящие несколько кварталов.

Настораживает и то, что столь резкое и драматичное снижение цены акций Facebook происходит уже не первый раз в этом году. Акции существенно подешевели в марте 2018 года, когда стало известно, что британская компания Cambridge Analytica незаконным путем получила доступ к личным данным десятков миллионов пользователей соцсети. Впрочем, тогда паника оказалась недолгой. Со временем акции не только вернули утраченные позиции, но еще и прибавили в цене по сравнению с доскандальными.