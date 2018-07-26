Forbes опубликовал список самых богатых российских знаменитостей

Легендарный хоккеист Александр Овечкин с годовым доходом в 14,5 млн долл. возглавил ежегодный рейтинг самых богатых российских звезд шоу-бизнеса и спорта, который опубликовал журнал Forbes.

Второе место у музыканта Сергея Шнурова (13,9 млн долл.), третье – у его коллеги Филиппа Киркорова (8,9 млн. долл.).

В топ-10 рейтинга также вошли певец Григорий Лепс, телеведущий Иван Ургант, певица и телеведущая Ольга Бузова, певец Дима Билан, хоккеист Евгений Малкин, певец Стас Михайлов и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак.

Ранее сообщалось, что согласно рейтингу, обнародованному на сайте американского финансово-экономического журнала Forbes, самым богатым спортсменом всех времён является легендарный баскетболист из США, «его воздушество» Майкл Джордан. За свою блистательную карьеру он заработал 1,85 млрд долл.

В тройку самых богатейших спортсменов также попали американские гольфисты Тайгер Вудс (1,7 млрд долл.) и Арнольд Палмер (1,4 млрд долл.).