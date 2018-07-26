Юнкер после переговоров с Трампом подарил ему фотографию кладбища

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне подарил американскому лидеру фотографию военного кладбища, сообщает The Wall Street Journal.
На фотографии запечатлено военное кладбище в Люксембурге, где похоронен американский генерал Джордж Паттон, командовавший войсками союзников при высадке в Нормандии во время Второй мировой войны.
Подпись к снимку гласит: "Дорогой Дональд, давай помнить нашу общую историю".
25 июля, в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Юнкера. Власти США и ЕС пришли к соглашению о начале работы над отменой взаимных пошлин и торговых барьеров. Об этом Трамп заявил после переговоров с Юнкером. Он также отметил, что США и ЕС создадут рабочую группу по решению вопросов в торговой сфере и оценке существующих тарифов, которая будет работать "во благо обеих сторон". ЕС пообещал наращивать импорт сжиженного природного газа и сельскохозяйственной продукции из США.