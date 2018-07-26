Юнкер после переговоров с Трампом подарил ему фотографию кладбища

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне подарил американскому лидеру фотографию военного кладбища, сообщает The Wall Street Journal.

На фотографии запечатлено военное кладбище в Люксембурге, где похоронен американский генерал Джордж Паттон, командовавший войсками союзников при высадке в Нормандии во время Второй мировой войны.

Подпись к снимку гласит: "Дорогой Дональд, давай помнить нашу общую историю".