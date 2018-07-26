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Москва, 26.07.2018

Иосиф Кобзон экстренно госпитализирован

«Expert Online» 2018

Известный отечественный певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон экстренно госпитализирован в одну из клиник Москвы.

Информация об этом появилась в Сети Интернет. При этом отмечается, что народный артист СССР находится в тяжёлом состоянии, передаёт «Газета.Ru».

Между тем супруга артиста не стала опровергать или подтверждать эту информацию. В свою очередь пресс-секретарь Кобзона Варвара Анатольевна отметила, что сейчас Иосиф Давыдович чувствует себя не лучшим образом.

«Он действительно нездоров, но ничего из ряда вон выходящего у нас не происходит», – подчеркнула она.

Напомним, 80-летний Иосиф Кобзон в последние годы борется с онкологическим заболеванием. 

Наша справка

Иосиф Давыдович Кобзон родился 11 сентября 1937 года на территории Украинской ССР. Советский российский эстрадный певец (баритон), музыкально-общественный деятель, педагог. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации II—VII созывов. Первый заместитель председателя комитета ГД РФ по культуре с 2011 года.

Герой Труда Российской Федерации (2016). Народный артист СССР (1987). Лауреат Государственной премии СССР (1984), премии Ленинского Комсомола (1976), премии Правительства РФ (2011). Член партии «Единая Россия» с 2003 года. Герой ДНР (2015).

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