Еще год назад в Lockheed Martin уверенно говорили, что эти самолеты будут проданы как минимум в 11 стран -- все они разместили заказы суммарно на 743 F-35, из которых чуть более 50 уже поставлено. Но теперь ситуация резко изменилась. Началось все с того, что конгресс США принял законопроект, запрещающий передачу F-35 Турции, если эта страна не откажется от закупки в России систем ПВО С-400. Этим же актом конгрессмены обязали Пентагон в течение трех месяцев оценить влияние российско-турецкого контракта на национальную безопасность США и возможные последствия исключения Турции из программы производства F-35. Это ни что иное как «сигнал турецким властям отыграть назад» пока это еще возможно.

Но ультиматум имел прямо противоположные последствия. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично пообещал выполнить сделку с Россией по С-400 и даже предложил нашей стране совместно разрабатывать С-500. Такое решение поставило Lockheed Martin в сложное положение. Если законопроект будет подписан президентом, то корпорации придется вернуть Турции аванс в 800 млн долларов и расторгнуть контракт с Анкарой на поставку 100 F-35 общей стоимостью около 12 млрд долларов. Но самое важное то, что теперь даже лояльные США союзники по НАТО четко осознали необходимость сократить сотрудничество с Вашингтоном в сфере ВТС дабы не стать следующим объектом шантажа. Так, министр обороны Италии Элизабетта Трента заявила, что намерена как минимум пересмотреть существующие контракты на приобретение американских истребителей, а как максимум -- их аннулировать. «Мы больше не будем закупать F-35. Это приведет к штрафам и на первых порах негативно скажется на авиастроительной индустрии Италии. Но зато у нас высвободятся значительные ресурсы, которые могут быть инвестированы в европейские оборонные проекты, а также направлены на укрепление нашей экономики» -- сообщила Трента.

Заметим, что вначале Италия планировала закупить 131 F-35 истратив 13 млрд евро. Но шесть лет назад количество самолетов сократили до 90, из которых 10 Италия уже получила. Если теперь Рим откажется от закупки оставшихся 80 машин, то Lockheed Martin придется не только распрощаться с многомиллиардными доходами, но еще и полностью поменять производственные процессы в Европе. Италия -- партнер Lockheed Martin второго уровня. На производственной площадке FACO в Камери уже запущена линия сборки сразу двух версий самолетов – F-35A и F-35B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой), стоимостью 2,5 млрд евро. Причем этот завод – единственный за пределами США, где делают F-35B. Именно здесь планировалось выпускать самолеты для ВМС Италии и Великобритании, а также для ВВС Нидерландов. Но в случае аннулирования контракта завод в Камери придется закрыть, а производство перенести в другую страну, что неизбежно потребует новых расходов. Конечно, у Вашингтона есть много способов надавить на итальянцев и сохранить существующий контракт на F-35, но вот о новых сделках на поставку этих самолетов в Европу, американцам, скорее всего, придется надолго забыть. И вот почему.

Из платежеспособных европейских государств, которые могли бы приобрести F-35, но этого не сделали, осталось всего 4 страны – Франция, Германия, Бельгия и Швейцария. В Швейцарии такие вопросы традиционно решаются на референдуме. И последний раз – четыре года назад – более половины населения альпийской республики высказалось против закупки новых самолетов. Новый референдум по этому вопросу состоится не ранее 2020 года, но не факт, что швейцарцы поменяют свое мнение. С Бельгией ситуация вроде бы намного проще. Госдеп США предварительно уже одобрил поставку этой стране F-35. Но на самом деле Брюссель не намерен просто так закупать американские самолеты. Правительство Бельгии требует индустриального участия своей промышленность в производственной программе F-35, но его-то американцы предложить сейчас не могут. Есть и еще один важный момент. Бельгия традиционно ориентируется в оборонной сфере на своих соседей – Франция и Германию. А эти страны приобретать F-35 совершенно точно не будут.

Более того, на совместном заседании правительств двух стран канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон подписали соглашение о разработке нового европейского истребителя, причем уже не пятого, а сразу шестого поколения. «Это будет настоящая революция, но мы не ее не боимся, так как она мирная и хорошо продуманная» -- заявил Макрон. И это не просто красивые слова. Уже известно, что в рамках франко-германского проекта получившего название FCAS (Future Combat Air System), предполагается сделать не только новый самолет, а интегрированную систему воздушной безопасности, которая будет включать в себя спутники и разведывательные и ударные беспилотные аппараты, работающие в единой информационной среде. При этом сам истребитель, который впервые поднимется в воздух в 2040 году, сделают пилотируемым лишь опционально. Над его созданием уже работают Dassault Aviation и Airbus Group. «Мы не намерены копировать F-35, у нас гораздо более амбициозный проект» -- заявил журналистам глава Dassault Aviation Эрик Траппье. Что конкретно имел в виду сейчас можно только гадать. Но как считают эксперты, новый самолет сможет развивать скорость близкую к гиперзвуковой (до 4 Махов) и оперировать в верхних слоях атмосферы. При этом он будет оснащен радиофотонной РЛС, боевыми лазерами и оружием направленной энергии, в том числе электромагнитными пушками. В ВВС Франции и ФРГ эти истребители заменят машины четвертого поколения – Rafale и Eurofighter Typhoon, соответственно. «Это будет огромным шагом вперед как в развитии технологий, так и в обеспечении европейского суверенитета» -- говорит глава Airbus Defense Дик Хорхе – «Европе нужно более четко заявить, что нам необходимо быть независимыми в оборонной и космической сфере». Заметим, что США всячески пытались предотвратить реализацию нового франко-германского проекта и даже привлекли на свою стороны командующего Люфтваффе генерал-лейтенанта Карла Мюльнера. Он открыто лоббировал закупку F-35, но по прямому указанию Меркель был досрочно отправлен на пенсию. Что, впрочем, легко объяснимо. Как заявил Дик Хорхе, если бы Германия купила F-35, то сотрудничество с Францией в конструировании нового самолета «встало бы намертво». Но сейчас уже ясно, что этого не произойдет. А значит, у немцев и французов есть все шансы убедить и Бельгию не покупать F-35, а присоединиться к новому европейскому проекту.

Но самое интересно то, как в этой ситуации повела себя Великобритания. Эта страна, прежде возлагавшая все надежды на F-35, неожиданно для всех приняла решение реализовать свой собственный проект по созданию истребителя шестого поколения Tempest. И даже начала по этому поводу переговоры со Швецией. Как заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, на НИОКР в рамках проекта Tempest будет выделено 2 млрд фунтов до 2025 года – «чтобы сохранить имеющийся потенциал в авиационных технологиях». А создадут новый самолет, как ожидается, тоже к 2040 году. Таким образом, рынок сбыта F-35 начал исчезать как шагреневая кожа. Теоретически США могут попытаться продать эти самолеты арабским монархиям Персидского залива. Но против этого открыто возражает Израиль, позицию которого американцы не учитывать просто не могут.