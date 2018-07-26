Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 26.07.2018

Путин заявил, что рассчитывает на открытие офиса банка БРИКС в России

«Expert Online» 2018

Глава российского государства Владимир Путин в ходе саммита БРИКС заявил, что он рассчитывает на открытие отделения Банка Развития этого объединения в нашей стране.

При этом президент РФ подчеркнул, что поддерживает идею открытия региональных отделений банка БРИКС, передаёт «Газета.Ru».

«На этот счёт ведутся переговоры с Бразилией. Исходим из того, что после их завершения начнутся переговоры по вопросу и об открытии офиса в России», – резюмировал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин выступил на заседании БРИКС в расширенном составе, которое проходит в Деловом центре Йоханнесбурга. По его словам, Россия настроена на рост объёма торговли со странами объединения.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Рубль лишили последнего шанса
      Рубль лишили последнего шанса
    2. Неожиданное заявление Трампа обвалило доллар и акции США
      Неожиданное заявление Трампа обвалило доллар и акции США
    3. На Украине назвали трех вероятных кандидатов на пост президента страны
      На Украине назвали трех вероятных кандидатов на пост президента страны