Путин заявил, что рассчитывает на открытие офиса банка БРИКС в России

Глава российского государства Владимир Путин в ходе саммита БРИКС заявил, что он рассчитывает на открытие отделения Банка Развития этого объединения в нашей стране.

При этом президент РФ подчеркнул, что поддерживает идею открытия региональных отделений банка БРИКС, передаёт «Газета.Ru».

«На этот счёт ведутся переговоры с Бразилией. Исходим из того, что после их завершения начнутся переговоры по вопросу и об открытии офиса в России», – резюмировал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин выступил на заседании БРИКС в расширенном составе, которое проходит в Деловом центре Йоханнесбурга. По его словам, Россия настроена на рост объёма торговли со странами объединения.