Саммит БРИКС: Путин встретится с лидерами ЮАР, КНР и Индии, а также расскажет о Трампе

Лидеры России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР выступят 26 июля на саммите БРИКС, который проходит в ЮАР.

Уже известно, что президент РФ Владимир Путин расскажет своим коллегам о сирийском урегулировании, ситуации на Украине и экономическом сотрудничестве. Кроме того, российский лидер может раскрыть некоторые детали переговоров со своим коллегой из США Дональдом Трампом, передаёт «Газета.Ru».

Перед расширенным совещанием, которое должно начаться в эти минуты в Деловом центр Йоханнесбурга, лидеры стран БРИКС встретились в узком составе. Встреча продлилась не более получаса и представителей СМИ на неё не приглашали, за исключением личных операторов и фотографов, которые провели протокольную съёмку.

Известно, что сегодня в виде неформального общения за обеденным столом Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Они обсудят вопросы двустороннего сотрудничества. Помимо этого, могут быть уточнены детали поездки китайского лидера на Восточный экономический форум во Владивостоке в начале сентября.

На сегодня же запланированы переговоры главы РФ с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Кроме того, президент России должен встретиться с новым главой ЮАР Сирилом Рамапосой. По итогам их беседы будет подписано несколько документов, в том числе, касающихся сотрудничества в сельском хозяйстве и использовании водных ресурсов.

Наша справка

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика.

Сокращение БРИК (BRIC) было впервые предложено аналитиком Джимом О’Нилом в ноябре 2001 года в аналитической записке банка «Goldman Sachs» Building Better Global Economic BRICs (Кирпичи для новой экономики). До 2011 года по отношению к организации использовалась аббревиатура БРИК. В связи с присоединением ЮАР к БРИК 18 февраля 2011 года, по заявлению индийского министра финансов с этого времени группа стала носить название BRICS.

Последовательность букв в слове определяется не только благозвучием, но и тем, что само слово в английской транскрипции BRICS очень похоже на английское слово bricks — «кирпичи». Таким образом, данный термин используется в качестве обозначения группы стран, за счёт роста, которых во многом будет обеспечиваться будущий рост мировой экономики.