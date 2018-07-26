Россия обезопасила себя от новых санкций США

Внешний долг России на начало июля снизился до 485,5 млрд долларов, а международные резервы увеличились до 456,8 млрд долларов, подсчитали в РЭУ имени Г.В. Плеханова. Как пишут «Известия» со ссылкой на текст исследования, уже в обозримом будущем резервы могут превысить внешний долг, что станет запасом прочности нашей страны в случае новых санкций Запада в отношении России.

Сейчас Россия в составе своих международных резервах активно наращивает объемы золота, подчеркивается в документе. За последние семь лет доля этого металла выросла с 7,5% до 17,7%. Пополняя золотой запас, ЦБ поддерживает золотодобывающую промышленность. В 2018 году Россия может выйти на пятое место в мире по величине золотого запаса вслед за США, Германией, Италией и Францией. Кроме того, регулятор создает дополнительную финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных обстоятельств на международном долговом рынке.

Грамотное наращивание ЗВР, в рамках которого накопленные валюты и золото совокупно дорожают, тем самым, увеличивают объем резервов, – это заслуга ЦБ и попытка защиты от западных санкций, признает ведущий аналитик компании «Эксперт плюс» Мария Сальникова. Однако объем ЗВР озвучен как результат официальных исследований института Плеханова, а что по факту происходит, мы не знаем, подчеркивает она. К сожалению, учитывая банкротство пенсионного фонда, нельзя исключать менее скромные данные и по объему ЗВР.

Но, полагает Сальникова, вряд ли власти будут стремиться к покрытию международными резервами всего объема внешнего госдолга. При условии, что в РФ наращивают долю золота в ЗВР и на текущий момент она уже составляет более 17%, падение цены на желтый метал (с апреля она снизилась почти на 10%, до 1220 долларов за тройскую унцию) является невыгодной ситуацией. То есть как минимум можно ждать, что РФ продолжит постепенно сокращать внешний долг, но без полноценного покрытия всей суммы.

С точки зрения экономической теории, отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, резервы, конечно, имеют первостепенное значение для стабильности экономики, а низкий уровень долга — для восприятия страны кредиторами, для возможности заимствований. С другой стороны, указывает он, уже Адам Смит понимал, почему «не надо золота ему, когда простой продукт имеет». То есть в переводе на современный язык страна должна производить в худшем случае широкий набор товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью, а в лучшем — компьютерный код, а затем экспортировать их, и полученные средства складировать в резервах, а лучше — инвестировать обратно в производство и разработку кода.

У нас же получается, рассказывает эксперт, что мы экспортируем по большей части сырье, а полученные деньги «складируем» для более суровых времен, которые, безусловно, настанут, когда цена нефти снова упадет. С точки зрения кредиторов Россия действительно является страной, которой можно доверить деньги, потому что у нее низкий уровень долга, и этот долг обеспечен. Но на этом перспективы заканчиваются, потому что при нынешней экономической и политической модели взрывного роста не будет.

Потенциальный инвестор сравнивает Россию с другими развивающимися странами, и понимает, что он мог бы за последние 10 лет заработать примерно 55% годовых в других развивающихся странах и только 6,5% в России, и голосует долларом, констатирует Алексей Антонов. А санкции дополнительно ухудшают инвестиционный климат, делают его непредсказуемым, потому что вложения в российские ОФЗ в любой момент могут оказаться под запретом, например, для американских компаний и граждан, и, возможно, европейских.