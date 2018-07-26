Решили поторопиться: в Конгрессе США рассказали, когда будут расширены санкции против РФ

Американские конгрессмены намерены одобрить новый пакет санкций против России до запланированных на ноябрь промежуточных выборов в США, заявил в четверг глава сенатского комитета по международным делам Боб Коркер. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.

"Я уверен, что мы одобрим что-то в течение ближайшей пары месяцев", - приводит его слова агентство "Блумберг".

По мнению сенатора, если эти санкции каким-то образом будут увязываться с промежуточными выборами в США, "то, вероятно, нам нужно сделать это до первого вторника ноября (дня голосования)".

По словам Коркера, его комитет изучит, каковым могут быть последствия санкций для экономики США. Это, по его мнению, позволит максимально правильно сформулировать ограничительные меры, которые могут коснуться российского госдолга и других сфер.

В конгрессе США в настоящее время на рассмотрении находятся многочисленные предложение по дополнительным санкциям против РФ. В частности, речь идет о предложении по автоматическому введению ограничительных мер в случае попытки Росси повлиять на результаты промежуточных выборов.