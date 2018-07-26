ABC: Трамп готов нанести удар по Ирану уже в следующем месяце

Источники в правительстве Австралии сообщили ABC, что, по их мнению, Соединенные Штаты готовы ударить по ядерным объектам Ирана, возможно, уже в следующем месяце, и что Австралия готова помочь определить возможные цели.

По сведения источников ABC секретные австралийские спецслужбы, вероятно, будут содействовать США в определении целей в Иране, также как и британские спецслужбы.

Хотя по словам собеседника австралийской медиакорпорации, реальные цели могут сильно отличаться от тех, которые будут определены на бумаге.

Между тем, в австралийском правительстве нет общего мнения - последуют ли за угрозами Трампа реальные действия в отношении Ирана.

Ранее американский лидер заявил, что Иран будет «страдать», если продолжит угрожать США. Об этом он написал в своем твиттере.

«Президенту Ирана (Хасану) Роухани: никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам, или вы будете страдать от последствий, таких, которых вы еще никогда не видели за всю свою историю. Мы больше не та страна, которая будет терпеть ваши безумные слова о жестокости и смерти. Будьте осторожнее!» — подчеркнул Трамп.