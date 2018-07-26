Украинцы массово скупают жилье в Польше

Украинцы в 2017-м уже третий год занимают первое место среди иностранцев по объему купленного жилья в Польше.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Dziennik.

В 2017-м граждане Украины приобрели квартиры в соседней стране общей площадью 70 тыс. кв. м, то есть на 16 процентов больше прошлого года, тогда как общий спрос иностранцев составил 264 тыс. кв. м. (за год +6%).

Украинцы купили 27% площади, приобретенной всеми иностранцами (физическими лицами), то есть на 3% больше по сравнению с предыдущим годом. На сегодня в Польше работает около миллиона украинцев.

Следующие места среди иностранцев занимают немцы, британцы, белорусы и французы. Самыми популярными были квартиры в Варшаве, Кракове и Вроцлаве. В 2017 году иностранцы приобрели 1047 помещений в столице, то есть на 5 процентов меньше, чем годом раньше.

По данным Евростата, цены на жилье в Польше в 2017-м году выросли на 3,4% по сравнению с предыдущим.