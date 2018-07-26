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Москва, 26.07.2018

В Российском союзе туриндустрии предупредили о возможном закрытии всех визовых центров

«Expert Online» 2018

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) предупредили, что после введения аккредитации для операторов, управляющих визовыми центрами, их деятельность в нашей стране может оказаться под угрозой.

Проблема заключается в предложении о внесении изменений в закон «О порядке выезда из России и въезда в Россию», которое поступило в Госдуму на прошлой неделе, передаёт официальный сайт организации.

При этом в РТС пояснили, что ни один из действующих операторов не соответствует перечисленным в документе критериям. Это значит, что всем иностранным дипмиссиям придётся либо срочно менять сервис-провайдеров, либо приостанавливать деятельность визовых центров.

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