В Российском союзе туриндустрии предупредили о возможном закрытии всех визовых центров

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) предупредили, что после введения аккредитации для операторов, управляющих визовыми центрами, их деятельность в нашей стране может оказаться под угрозой.

Проблема заключается в предложении о внесении изменений в закон «О порядке выезда из России и въезда в Россию», которое поступило в Госдуму на прошлой неделе, передаёт официальный сайт организации.

При этом в РТС пояснили, что ни один из действующих операторов не соответствует перечисленным в документе критериям. Это значит, что всем иностранным дипмиссиям придётся либо срочно менять сервис-провайдеров, либо приостанавливать деятельность визовых центров.