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Москва, 26.07.2018

В Турции задержали подозреваемого по делу об убийстве российского посла Карлова

«Expert Online» 2018

В Турции задержан и арестован бывший сотрудник правоохранительных органов по делу об убийстве посла РФ Андрея Карлова.

Согласно данным местной полиции, подозреваемый состоял в ячейке FETO, в которую входил непосредственный убийца Карлова Мевлют Алтынташ, передаёт Milliyet.

Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был убит вечером 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на фотовыставке в Центре современного искусства. Застреливший его 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ был ликвидирован местными силами безопасности.

В том же году имя Андрея Карлова было занесено на памятную доску в здании Министерства иностранных дел России. Кроме того, в 2017 году власти Турции приняли решение переименовать экспозиционный зал Центра современного искусства в Анкаре, где был убит Карлов. Теперь этот зал носит имя российского дипломата.

 

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