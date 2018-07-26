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Москва, 27.07.2018

Президент украинского антирейтинга

«Expert Online» 2018
  • Президент Украины Петр Порошенко
EPA\TASS

Президент Украины Петр Порошенко

Через восемь месяцев, 31 марта 2019 года, на Украине должны состояться президентские выборы, победить на которых у действующего главы государства – Петра Порошенко шансов практически нет. Одержавший победу в 2014 году в первом туре выборов (получив 55% голосов избирателей), Порошенко постепенно стал растрачивать поддержку среди электората и рискует вернуться на свои «домайдановые» позиции, когда президентский рейтинг политика составлял от 2% до 4%.  Таким образом нынешний глава государства рискует повторить достижение своего предтечи, пришедшего к власти на волне первого Майдана – Виктора Ющенко, решившего баллотироваться на второй срок и занявшего пятое место в первом туре, получив лишь 5,45 % голосов избирателей. За Петра Порошенко сегодня готовы отдать голоса 7,8% избирателей и учитывая темпы падения рейтинга – три месяца назад он составлял 11% - к весне будущего года  он рискует растаять вместе со снегом. Для сравнения - рейтинг «погрязшего в коррупции» президента Украины Виктора Януковича накануне Майдана составлял 21%. Кроме того, Петр Порошенко выбился в лидеры антирейтига – половина избирателей не проголосовала бы за него не при каких обстоятельствах. В таких условиях не спасет даже удобный соперник во втором туре, если включенный на полную мощность админресурс  поможет туда попасть.

Вызвать такую нелюбовь у поверивших ему четыре года назад украинцев Порошенко удалось благодаря своему лицемерию, выделяющемуся даже на фоне коллег по политическому цеху. Выбирая президентом олигарха, успевшего поработать министром иностранных дел у президента Виктора Ющенко и министром экономики у президента Виктора Януковича, у избирателей была иллюзия, что миллиардер воровать не будет, поскольку богат. Но Порошенко смог развеять эту иллюзию – нарушив собственные предвыборные обещания и не расставшись с бизнесом, теперь он продолжил преумножать личное состояние и за счет бюджета. В то время, когда журналисты из принадлежащего Порошенко «5 канала» показывали сюжеты о бедственном положении украинской армии и призывали сочувствующих помочь ей материально, заводы Порошенко, выпускающие военную продукцию, продавали ее армии по завышенным ценам и ненадлежащего качества. Призывая украинцев потерпеть, сам Порошенко не отказывал себе в маленьких слабостях, то скрытно отдыхая в Испании (где у него есть недвижимость не внесенная в декларацию), то тайно летая на Мальдивы (недельный отдых обошелся в пол миллиона долларов). Скандал с панамским офшорами выявил склонность президента Порошенко прятаться в иностранной юрисдикции с целью ухода от украинских налогов. Постоянно призывая западные страны ввести санкции в отношении России, кондитерская фабрика в Липецке, принадлежащая Порошенко, продолжала работать по весну 2017 года – предприниматель вынужден был ее закрыть из-за многочисленных налоговых претензий. Какое-то время Порошенко вынашивал идею провести досрочные президентские выборы, но не решился на этот шаг. Отменить президентские выборы либо перенести их на более поздний срок очень рискованно – кроме внутренних протестов последует жесткая реакция ЕС и США. Запад давно разочаровался в способностях нынешних украинских властей и ждет смены власти в Киеве. На поддержку США Порошенко вообще не стоит рассчитывать, поскольку Дональд Трамп никогда ему не простит вмешательства в выборы на стороне Хилари Клинтон и слив компромата на главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта. 

Лидером президентского рейтинга является ветеран украинской политики, неоднократный участник президентской гонки, один из лидеров первого Майдана, бывшая дважды премьер-министром Украины Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 17,1% избирателей. Антирейтинг Тимошенко меньше чем у Порошенко, но тоже впечатляет – почти треть опрошенных не проголосуют за нее при любых условиях. Юлия Владимировна, которую небезосновательно называют «единственным мужчиной» в украинской политике, не успела воспользоваться результатами второго Майдана. Проиграв второй тур президентских выборов 2010 года Виктору Януковичу с перевесом в три процента голосов, Юлия Тимошенко лишилась не только должности главы государства, но и свободы. Сразу после прихода к власти Януковича  против Тимошенко были возбуждены уголовные дела, а в августе 2011 года она была арестована. В октябре 2011 года Тимошенко была осуждена на семь лет заключения «за превышение полномочий» при подписании газового контракта с Россией в 2009 году. Примечательно, что с российской стороны новое газовое соглашение подписал премьер-министр России Владимир Путин, но это не остановило Януковича от нападок на газовое соглашение. Выйти из тюрьмы Юлии Тимошенко удалось только после бегства Виктора Януковича из Киева в феврале 2014 года, но к тому времени «профсоюз олигархов» уже договорился о продвижении в президенты Украины Петра Порошенко. Не имея времени на политическую агитацию и собственных СМИ, Тимошенко показала довольно скромный результат на президентских выборах 2014 года: 12,8% голосов. Что касается политических убеждений Юлии Владимировны, то их видимо просто не существует – тактические интересы выдаются за стратегию. Реальная стратегия состоит лишь в одном – желании стать главой государства. Участие в первом Майдане 2004 года окрасило Тимошенко в глазах избирателя в радикально оранжевый цвет. Но став премьер-министром при президенте Викторе Ющенко, Тимошенко пошла на резкое сближение с Россией, доводя президента Украины до белого каления. Ющенко опустился до того, дабы помешать Тимошенко отправиться в Москву с визитом, попросту угнал ее самолет, сославшись на поломку своего борта и необходимость срочно слетать в милый его сердцу Львов. Тимошенко пересела на частный самолет и прибыла в столицу России с небольшим опазданием. Последние четыре года Юлия Тимошенко, возглавляя фракцию в парламенте, получила доступ к большинству СМИ и критикуя действующую власть за все плохое и агитируя за все хорошее, постепенно вышла в лидеры президентского рейтинга.

На втором месте по политическим симпатиям избирателей находится Анатолий Гриценко с 9,7% поддержки. Министр обороны Украины в 2005-2007 годах, возглавлял интеллектуальный центр Виктора Ющенко во время Майдана 2004 года, один из наиболее радикальных лидеров Майдана 2013 года, призывавший использовать огнестрельное против правоохранителей. После начала конфликта на Юго-Востоке Украины неоднократно призывал к осуществлению терактов на территории России, и по фактам этих высказываний Следственный комитет России возбудил против Анатолия Гриценко уголовное дело. Гриценко дважды учувствовал в президентских выборах, в 2010 году – получив 1,2% голосов, и в 2014 году – набрав 5,5%, заняв четвертое место. 

На третьем месте с 8,9% голосов расположился Юрий Бойко, бывший вице-премьер Украины и министр энергетики Украины в правительствах Виктора Януковича, а ныне руководитель «Оппозиционного блока» в парламенте – так после ребрендинга называется бывшая «Партия регионов» Виктора Януковича. Столь невысокий уровень поддержки у избирателей лидера бывшей правящей партии объяснятся разочарованием в ней избирателей Юго-Востока Украины. Победивший на президентских выборах 2010 года Виктор Янукович моментально забыл об обещаниях предать русскому языку статус государственного, начал заигрывания с Западом и занялся личным обогащением. Юрий Бойко уже участвовал в президентских выборах 2014 года и занял 14 место с 0,2% голосов. 

На четвертом месте среди политической элиты с 8,5% поддержки неожиданно оказался шоумен Владимир Зеленский – бывший квнщик, ведущий юмористических шоу на телеканале олигарха Игоря Коломойского. Коломойский, поссорившись на почве дележа собственности с Петром Порошенко, был вынужден покинуть Украину, но рассчитывает вернуться и преумножить свое состояние. Олигарх видимо считает, что комик, исполнивший роль Наполеона во второсортной российской комедии «Ржевский против Наполеона», справится и с ролью президента Украины. На победу на президентских выборах 2019 года рассчитывать еще рано, но заявка на фракцию в парламенте уже сделана – юристы комедийного шоу уже зарегистрировали политическую партию «Слуга народа». 

Явного лидера президентской гонки, не смотря на небольшой отрыв Тимошенко, пока нет. Решающими станут ближайшие месяцы, когда развернется настоящая агитация в СМИ. Решающим фактором до сих пор является телевидение, способное как повысить рейтинг любого кандидата, так и уничтожить его. Петр Порошенко, почему-то рассчитывая на победу, борется одновременно с Юлией Тимошенко и Анатолием Гриценко, считая их основной угрозой. Украинские олигархи, владеющие множеством телеканалов, формально соблюдают обед верности действующему президенту. Но в их глазах действующий президент даже не хромая утка, а приготовленная и даже переваренная. Порошенко, даже при всем их желании, не сможет выиграть следующие выборы, поэтому им необходимо сделать ставку на кого-то из лидеров рейтинга. Выбор будет сделан не только по результатам переговоров с кандидатами, но и на основе его поддержки со стороны западных стран, которые способны доставить серьезные проблемы для владельцев заводов, газет, пароходов и телеканалов. 

Искать среди кандидатов в президенты Украины пророссийски настроенного – занятие бесполезное. По старой привычке таким кандидатом воспринимается Юрий Бойко, но он выглядит таким лишь по причине ультра-антироссийски настроенных конкурентов. Нежелание президента Виктора Януковича и «Партии Регионов» вступать в Таможенный союз объяснялся противодействием представителей Западной Украины. На самом деле крупный украинский бизнес опасался конкуренции со стороны более сильного российского бизнеса. По аналогичным причинам сегодня с таким скрипом идет «евроинтеграция» Украины - сильный западный бизнес рано или поздно поглотит бизнес местных олигархов. В 1994 году Леонид Кучма стал вторым президентом Украины под лозунгами укрепления связей с Россией, критиковал первого президента Украины Леонида Кравчука (бывшего заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК КПУ) за непонимание необходимости союза с Москвой. Став президентом Леонид Кучма отдал всю идеологию, историю и культуру в руки представителей западной Украины. Соратники Кучмы объясняли этот странный кульбит тем, что представители индустриального Востока занялись промышленностью, а чтобы представители национально озабоченного Запада не обижались, им отдали эти не прибыльные отрасли госуправления. Однако, учитывая, что в 2003 году Леонид Кучма выступил автором книги «Украина – не Россия», своего рода гимна украинскому национализму, ставка на представителей западной Украины была сделана по иным причинам. Национализм легимитизировал не только власть бывших партийных боссов на части территории бывшего Советского Союза, но и закреплял огромную собственность в их руках. На примере одного предприятия несложно понять, что двигало Леонидом Кучмой. В 2004 году металлургический комбинат «Криворожсталь» был приватизирован олигархами Виктором Пинчуком (зятем Леонида Кучмы) и Ринатом Ахметовым (близкому к премьер-министру Виктору Януковичу) за 800 млн. долларов. Через год, после того как Кучма ушел в отставку, комбинат решением суда вернули государству и продали снова, но на открытом конкурсе - на этот раз покупатель заплатил 4 800 млн. долларов. Только одна приватизационная сделка принесла 4 млрд долларов связанным с властью бизнесменам – такие возможности необходимо охранять от посторонних. Ближайшие президентские выборы станут кастингом среди претендентов на роль лучшего защитника собственности, нажитой «непосильным трудом».

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