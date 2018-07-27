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Москва, 27.07.2018

Акции Twitter обрушились после заявления Трампа

«Expert Online» 2018

Акции сервиса микроблогов Twitter обвалились на Нью-Йоркской фондовой бирже почти на 14% после критики президента США Дональда Трампа.

Согласно данным биржи, бумаги Twitter подешевели на 13,65% — до 37,08 доллара, передаёт РИА Новости.

Трейдеров, в частности разочаровало заявление главы Белого дома Дональда Трампа, который сообщил, что Twitter осуществляет «теневой бан» публикаций известных членов Республиканской партии и пообещал «изучить эту дискриминационную и незаконную практику».

На котировки компании также повлияли данные из финансового отчета Twitter, опубликованного в сегодня. Компания призналась, что число её активных пользователей во втором квартале снизилось на 1 млн – до 335 млн человек в месяц.

При этом в компания пояснили, что снижение пользователей произошло из-за очистки от автоматически созданных учётных записей и спам-аккаунтов. В Twitter также подчеркнули, что в приоритете у них борьба с подозрительными аккаунтами и сокращение твитов оскорбительного содержания, а не увеличение количества пользователей.

 

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