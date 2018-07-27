Забудьте про «Северный поток-2»: Россия приготовила большой сюрприз для США

Евросоюз согласился увеличить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США, заявил американский президент Дональд Трамп по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. "Они станут очень, очень крупным покупателем СПГ, и мы собираемся облегчить для них процесс закупки. У нас этого СПГ в изобилии", - сказал президент.

В свою очередь, глава ЕК подтвердил это заявление, отметив, что "ЕС будет строить больше терминалов для импорта СПГ из США". По подсчетам экспертов, опрошенных ТАСС, в ближайшие годы экспорт американского СПГ в Европу может вырасти в 5-10 раз. Но даже несмотря на это российскому газу практически ничто не угрожает: стоимость голубого топлива российского происхождения все равно остается гораздо более конкурентоспособной, чем американского.

По итогам переговоров с Юнкером Трамп бросил фразу, которая, как считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, является максимально интересной и крайне спорной одновременно: «У нас этого СПГ в изобилии». Дело в том, что эта фраза американского президента по сути своей - чистой воды блеф. Сейчас на внешний рынок сжиженный газ поставляет всего один (!) крупный завод Sabine Pass, мощностью всего 14 млн тонн. Да, только в прошлом году лицензии на экспорт имелись у 14 предприятий суммарной мощностью 153 млн тонн, но в основной своей массе эти предприятия еще даже не начинали строиться.

Вся штука в том, объясняет эксперт, что у США на сегодняшний день действительно есть потенциал, если не вытеснить, по как минимум потеснить старожилов газового рынка в Азии и Европе, но этот потенциал еще надо реализовать, пока же империя сжиженного газа, штурмующая мировой рынок СПГ существует исключительно на словах и в твиттере Трампа.

Заключенное соглашение с ЕК, полагает Илья Жарский, - это хороший повод еще раз создать шум вокруг планов США захватить европейский нефтегазовый рынок, но если разобраться, то, во-первых, речь идет даже не о «джентльменском соглашении», а о предварительном согласии Еврокомиссии не мешать планам Америки. Во-вторых, ЕК - это антимонопольный орган, он ведет надзор, он не заключает контракты на поставку, не строит терминалы по приему и регазификации сжиженного газа. Будет ли американский СПГ закупаться потребителями - решать только им самим.

Понятно, говорит аналитик, что Польша, вложившая в развитие собственного, ориентированного на прием американского СПГ, терминала в Свиноустьце 0.7 млрд евро, в росте американского экспорта и снижении доли Газпрома на рынке Европы заинтересована, а вот Германия, крупнейший потребитель газа в ЕС, очевидно, не столь однозначно поддерживает амбиции Трампа, чем вызывает крайнее недовльство последнего. Только в прошлом году ФРГ импортировала 53,4 млрд кубов. российского газа - это громадный не только по европейским меркам и емкий рынок.

Но Германия - это страна со второй по стоимости ценой электричества (после Дании). Сейчас 1 киловатт/час германскому потребителю обходится в космические по российским меркам 30 евроцентов, и это притом что в стране все еще действует 7 атомных энергоблоков, обеспечивающих о 14% предложения. До конца следующего десятилетия ФРГ заглушит все АЭС, лишив себя источника пусть и небезопасной, но дешевой энергии. Стране потребуется больше газа для обеспечения потребностей ТЭС, населения, а что важнее для экспортоориентированной экономики, промышленности.

В Вашингтоне сидят умные люди, задумывающиеся о перспективе, констатирует Илья Жарский. По мере введения в эксплуатацию новых производственных мощностей и роста объемов производства СПГ, параллельно в Германии и других европейских странах, где так же растет спрос на газ в связи с отказом от более «грязных» ресурсов (уголь, атом, нефтепродукты), будет расти спрос на газ. Инвестиции, вкладываемые США в СПГ-инфраструктуру должны окупаться, следовательно, их нужно окупать, отправляя топливо на внешние рынки. Однако если в Азии в отсутствие альтернатив дорогой СПГ заходит без особых проблем, то в Европе, куда уже более полувека тянутся магистральные нефте- и газопроводы из соседних регионов, все не так-то и просто.

СПГ, с учетом затрат на сжижение, транспортировку, логистику и регазификацию, по своей себестоимости более чем в 1,5 раза дороже трубопроводного, и со временем ничего не изменится - он просто не может стоить дешевле в принципе. Европе нужен не просто газ, ей нужен дешевый газ, потому что дорогой газ - это прямой путь к росту темпов инфляции, замедлению экономического роста, снижению конкурентоспособности продукции с высокой добавочной стоимостью.

Чтобы европейская продукция конкурировала с азиатской и американской, Европе нужен стабильный поставщик дешевых энергоресурсов и, увы США пока на эту роль не подходят. Будут ли Штаты наращивать присутствие на европейском рынке? Да, будут. Смогут ли вытеснить Газпром? Нет, уверен аналитик, шансы на это ничтожно малы.

О полном вытеснении, речи, конечно, быть не может, соглашается начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Крупный производитель НОВАТЭК ведет бизнес совместно с Total, европейские компании намерены сохранять сотрудничество. Но ситуация на рынке постепенно меняется, указывает эксперт. Если 15 лет назад представлялось, что США будут крупными импортерами СПГ, то сейчас, на фоне роста цены на нефть, там снова начали бурно развиваться сланцевые проекты, ориентированные на экспорт, а сейчас заговорили и про СПГ. Ожидается, что в США производство СПГ вырастет с 14 до 90 млн тонн. Кстати, в России также увеличится до 80 млн тонн.

Европейский рынок, безусловно, привлекательный, признает Ващенко. Ожидается, что спрос СПГ вырастет на 77% в течение 10 лет. Это выше, чем в среднем в мире. И борьба за рынок обостриться. Безусловно, в США будут добиваться преференций для своих производителей. Но существенной угрозы для российского СПГ нет. В НОВАТЭКе, который за полгода отгрузил уже 40 танкеров с нового завода Ямал СПГ (при этом часть СПГ идет... в США), готовы к вызовам. Более того, строительство идет с опережением графика, и 3 линия будет запущена в 2019 году, завод выйдет на мощность 16,5 млн тонн. 96% газа уже законтрактовано - компании нечего опасаться. Проект имеет налоговые льготы - нулевые пошлины, нулевой НДПИ, нет налога на имущество, льгота по налогу на прибыль. Чистая рентабельность проекта свыше 20%.