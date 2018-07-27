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Москва, 27.07.2018

На Украине призвали полностью отказаться от российского газа

«Expert Online» 2018

Владимир Гройсман – глава Кабмина «незалежной» – заявил на заседании правительства, что Украина должна полностью отказаться от покупки газа в России и «перестать преклонять голову и колено» перед Москвой.

По его словам, в его стране достаточно собственных запасов природного газа, пишет газета «Коммерсант».

При этом он напомнил, что Украина имеет вторые-третьи по размерам запасы в мире природного газа в своих недрах.

«Мы должна утвердить энергетическую независимость. Для этого необходимо открыть все геологические данные по запасам газа и позволить добывать его украинскому и международному бизнесу», – резюмировал Гройсман.

В свою очередь бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко убеждён, что местного газа «незалежной» не хватит.

«Если он на Украине и есть, то весь сконцентрирован в частных руках», – цитирует Журавко RT.

По его словам, что бы Гройсман ни говорил, ему в любом случае придётся договариваться с Россией.

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