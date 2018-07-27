Как говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики (Росстат), сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) российских организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах за январь-май 2018 года вырос на 20,7% в годовом сопоставлении.
В отчетный период показатель составил 4 трлн 885,8 млрд рублей по сравнению с 4 трлн 047,8 млрд рублей в январе-мае 2017 года. Только в мае прибыль предприятий подскочила на 62,5%, или в 1,6 раза, и составила 1 трлн 342,1 млрд руб. против 826 млрд руб. в мае 2017 года. В апреле показатель вырос на 25,7%, в марте - практически не изменился, в феврале текущего года снижение прибыли составило 11,5%, в январе был зафиксирован рост на 24%
Одновременно за пять месяцев года 32,8 тыс. организаций получили прибыль в размере 6 трлн 108 млрд рублей, 16 тыс. организаций продемонстрировали убыток на сумму 1 трлн 222,2 млрд рублей. Самый большой рост прибыли в январе-мае продемонстрировали компании, занятые водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов – показатель вырос в 3,3 раза, до 14,2 млрд руб. Прибыль компаний, занятых в добыче полезных ископаемых, выросла на 71,9%, до 1 трлн 721,6млрд руб. При этом прибыль предприятий по транспортировке и хранению упала на 34,1% и составила 277,4 млрд руб. Предприятия, занимающиеся сельским, лесным хозяйством, охотой, рыболовством снизили прибыль на 18,9%, до 105,8 млрд руб.
Несмотря на то что многие предприятия показали значительный рост прибыли, несырьевой сектор в большинстве своём остался чужим на этом празднике жизни, указывает сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров. Так, прибыль обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства упала, хотя в условиях политики импортозамещения можно было рассчитывать на прямопротивоположный результат.
А доля строительной отрасли, в которой занято более 40 тысяч организаций, не превысила 1% от общей прибыли в экономике. Рост же прибыли на 50% в этом сегменте скорее связан с перестройкой на новое законодательство. Девелоперы стараются вывести как можно больше проектов до 2019 года, пока компании не перевели на проектное финансирование. Однако учитывая заданный государством курс на переквалификацию экономики в сфере развития промышленности, считает Назаров, уже в следующем полугодии можно рассчитывать на более приемлемые темпы роста показателей в этом секторе.
Как всегда же, добавляет директор центра экономических исследований университета «Синергия» Андрей Коптелов, спасителем экономики выступает добыча полезных ископаемых, также рост тарифов ЖКХ дал возможность нарастить прибыль компаниям водоснабжения и утилизации отходов. Удивительно, по его словам, наблюдать рост прибыли в строительной отрасли, особенно с учетом стагнации данного рынка, скорее всего положительное влияние оказали масштабные федеральные проекты. Падение прибыли в сельском хозяйстве в январе-мае, считает эксперт, выглядит, вполне логично и вызвано сезонностью данной отрасли, прибыль предприятий которой будет увеличиваться в месяцы после сбора урожая.
И все же данные вызывают вопросы. К примеру, в данной статистике, если говорить о секторе водоснабжения, указывает, в свою очередь, заместитель директора департамента реалиации проектов компании "Грундфос" Игорь Кинаш, не учитываются государственные муниципальные учреждения, а следовательно, расчет выполнен на основе лишь тех предприятий, которые заняты в сфере частных инвестиций. Это очень небольшая доля от всех предприятий в данном секторе, и они работают по принципу заключения концессионных соглашений. Рост их прибыли, зафиксированный Росстатом, следует из увеличения налогооблагаемой базы, которое произошло с января 2018 года.
Дело в том, объясняет участник рынка, что до 31 декабря включительно любое имущество, полученное по концессионному соглашению (в том числе и деньги на создание и реконструкцию), не включалось в налогооблагаемые расходы концессионера. А с января этого года действует новая редакция Налогового кодекса РФ. В частности, меняется порядок признания доходов при методе начисления (см. подп. 37 п. 1 ст. 251 НК РФ и подп. 4.1 ст. 271 НК РФ). Теперь освобождение от налога не распространяется на плату, перечисленную концедентом.
Это означает, продолжает Игорь Кинаш, что концессионер, получивший от концедента деньги на создание или реконструкцию имущества, обязан заплатить с них налог на прибыль. Эти деньги учитываются так же, как субсидии. То есть, если раньше деньги, выделенные концедентом в виде инвестиций – будь то на приобретение нового насосного оборудования или на реконструкцию, прибылью не считались, то теперь – считаются и облагаются налогом. Соответственно, де-юре ситуация изменилась, но де-факто – чистая прибыль предприятий-концессионеров уменьшилась.