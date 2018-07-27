Как говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики (Росстат), сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) российских организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах за январь-май 2018 года вырос на 20,7% в годовом сопоставлении.

В отчетный период показатель составил 4 трлн 885,8 млрд рублей по сравнению с 4 трлн 047,8 млрд рублей в январе-мае 2017 года. Только в мае прибыль предприятий подскочила на 62,5%, или в 1,6 раза, и составила 1 трлн 342,1 млрд руб. против 826 млрд руб. в мае 2017 года. В апреле показатель вырос на 25,7%, в марте - практически не изменился, в феврале текущего года снижение прибыли составило 11,5%, в январе был зафиксирован рост на 24%

Одновременно за пять месяцев года 32,8 тыс. организаций получили прибыль в размере 6 трлн 108 млрд рублей, 16 тыс. организаций продемонстрировали убыток на сумму 1 трлн 222,2 млрд рублей. Самый большой рост прибыли в январе-мае продемонстрировали компании, занятые водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов – показатель вырос в 3,3 раза, до 14,2 млрд руб. Прибыль компаний, занятых в добыче полезных ископаемых, выросла на 71,9%, до 1 трлн 721,6млрд руб. При этом прибыль предприятий по транспортировке и хранению упала на 34,1% и составила 277,4 млрд руб. Предприятия, занимающиеся сельским, лесным хозяйством, охотой, рыболовством снизили прибыль на 18,9%, до 105,8 млрд руб.

Несмотря на то что многие предприятия показали значительный рост прибыли, несырьевой сектор в большинстве своём остался чужим на этом празднике жизни, указывает сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров. Так, прибыль обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства упала, хотя в условиях политики импортозамещения можно было рассчитывать на прямопротивоположный результат.

А доля строительной отрасли, в которой занято более 40 тысяч организаций, не превысила 1% от общей прибыли в экономике. Рост же прибыли на 50% в этом сегменте скорее связан с перестройкой на новое законодательство. Девелоперы стараются вывести как можно больше проектов до 2019 года, пока компании не перевели на проектное финансирование. Однако учитывая заданный государством курс на переквалификацию экономики в сфере развития промышленности, считает Назаров, уже в следующем полугодии можно рассчитывать на более приемлемые темпы роста показателей в этом секторе.

Как всегда же, добавляет директор центра экономических исследований университета «Синергия» Андрей Коптелов, спасителем экономики выступает добыча полезных ископаемых, также рост тарифов ЖКХ дал возможность нарастить прибыль компаниям водоснабжения и утилизации отходов. Удивительно, по его словам, наблюдать рост прибыли в строительной отрасли, особенно с учетом стагнации данного рынка, скорее всего положительное влияние оказали масштабные федеральные проекты. Падение прибыли в сельском хозяйстве в январе-мае, считает эксперт, выглядит, вполне логично и вызвано сезонностью данной отрасли, прибыль предприятий которой будет увеличиваться в месяцы после сбора урожая.

И все же данные вызывают вопросы. К примеру, в данной статистике, если говорить о секторе водоснабжения, указывает, в свою очередь, заместитель директора департамента реалиации проектов компании "Грундфос" Игорь Кинаш, не учитываются государственные муниципальные учреждения, а следовательно, расчет выполнен на основе лишь тех предприятий, которые заняты в сфере частных инвестиций. Это очень небольшая доля от всех предприятий в данном секторе, и они работают по принципу заключения концессионных соглашений. Рост их прибыли, зафиксированный Росстатом, следует из увеличения налогооблагаемой базы, которое произошло с января 2018 года.

Дело в том, объясняет участник рынка, что до 31 декабря включительно любое имущество, полученное по концессионному соглашению (в том числе и деньги на создание и реконструкцию), не включалось в налогооблагаемые расходы концессионера. А с января этого года действует новая редакция Налогового кодекса РФ. В частности, меняется порядок признания доходов при методе начисления (см. подп. 37 п. 1 ст. 251 НК РФ и подп. 4.1 ст. 271 НК РФ). Теперь освобождение от налога не распространяется на плату, перечисленную концедентом.