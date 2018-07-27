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Москва, 27.07.2018

Президент Эквадора озвучил своё решение по Ассанжу

«Expert Online» 2018

Ленин Морено – президент Эквадора – заявил, что главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж должен покинуть посольство этой южноамериканской страны в Лондоне.

При этом эквадорский лидер отметил, что никогда не поддерживал «тип деятельности» Ассанжа и всегда был против вмешательства в личную переписку людей даже ради получения ценной информации, передаёт РИА Новости.

В свою очередь глава местного МИД Хосе Валенсия подчеркнул, что убежище Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне не может оставаться вечным, сообщает Reuters.

Ранее в ряде западных СМИ появилась информация, что власти Великобритании ведут «тайные переговоры» с правительством Эквадора по вопросу выселения Ассанжа из посольства.

Наша справка

Скандал вокруг WikiLeaks разразился в конце ноября 2010 года, после публикации документов американской дипломатической службы.

С 2012 года Ассаннж находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Тогда он обратился к властям страны с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

В последнее время Ассанж поддерживал связь с внешним миром с помощью Twitter, где регулярно публиковал свои комментарии.

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