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Москва, 27.07.2018

Путин сделал заявление по доллару

«Expert Online» 2018
  • Путин сделал заявление по доллару
Михаил Метцель/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин назвал попытки США использовать доллар в качестве средства давления на Россию большой стратегической ошибкой, подчеркнув, что тем самым подрывается доверие к американской валюте в мире.

"Что касается наших американских партнеров и этих ограничений, которые они вводят, в том числе в расчетах в долларах, я полагаю, что это большая стратегическая ошибка, потому что они тем самым подрывают доверие к доллару как к резервной валюте", - приводит слова Путина на пресс-конференции в Йоханнесбурге Интерфакс.

Президент РФ отметил, что еще "несколько лет назад никому в голову не приходило, что эти инструменты могут быть использованы в политической борьбе, в сфере экономической конкуренции".

Путин вспомнил в связи с этим русскую поговорку: "война войной, а обед по расписанию". "Так и здесь. Все исходили из того, что политика политикой, противоречия противоречиями, а в сфере экономики есть некоторые вещи абсолютно стабильные и неприкасаемые. Оказалось, что это не так", - отметил президент РФ.

Он обратил внимание на то, что "и платежные системы используются как аргумент в политических спорах при разрешении противоречий, и валюта используется". "На мой взгляд, и это совершенно очевидная вещь, это наносит ущерб доллару как резервной мировой валюте и подрывает к ней доверие. Если бы этого не было, то не было бы не у одной страны, а уже у десятков стран желания задуматься о других вариантах", - подчеркнул Путин.

Российский лидер также отметил, что евро пока не может претендовать в полном объеме на универсальность, которая свойственна доллару.

"Доллар – это универсальная резервная валюта. Более-менее на это может претендовать и евро, но и то не в полном объеме", — сказал Путин, отвечая на вопрос о сокращении вложений РФ в американские гособлигации.

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