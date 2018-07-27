Путин сделал заявление по доллару

Президент РФ Владимир Путин назвал попытки США использовать доллар в качестве средства давления на Россию большой стратегической ошибкой, подчеркнув, что тем самым подрывается доверие к американской валюте в мире.

"Что касается наших американских партнеров и этих ограничений, которые они вводят, в том числе в расчетах в долларах, я полагаю, что это большая стратегическая ошибка, потому что они тем самым подрывают доверие к доллару как к резервной валюте", - приводит слова Путина на пресс-конференции в Йоханнесбурге Интерфакс.

Президент РФ отметил, что еще "несколько лет назад никому в голову не приходило, что эти инструменты могут быть использованы в политической борьбе, в сфере экономической конкуренции".

Путин вспомнил в связи с этим русскую поговорку: "война войной, а обед по расписанию". "Так и здесь. Все исходили из того, что политика политикой, противоречия противоречиями, а в сфере экономики есть некоторые вещи абсолютно стабильные и неприкасаемые. Оказалось, что это не так", - отметил президент РФ.

Он обратил внимание на то, что "и платежные системы используются как аргумент в политических спорах при разрешении противоречий, и валюта используется". "На мой взгляд, и это совершенно очевидная вещь, это наносит ущерб доллару как резервной мировой валюте и подрывает к ней доверие. Если бы этого не было, то не было бы не у одной страны, а уже у десятков стран желания задуматься о других вариантах", - подчеркнул Путин.