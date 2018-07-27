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Москва, 27.07.2018

Путин сделал заявление о референдуме в Донбассе

«Expert Online» 2018

Глава российского государства Владимир Путин не стал комментировать возможность проведения референдума на территории Донбасса.

При этом президент РФ подчеркнул, что это тема очень чувствительная, передаёт «Газета.Ru».

«Я пока воздержусь от комментариев по вопросу референдума в Донбассе, – подчеркнул российский лидер, отвечая на вопрос журналистов, как отреагировал Трамп на предложения главы РФ относительно референдума в восточных районах Украины. – Это очень тонкая, чувствительная сфера, которая требует дополнительного уточнения».

Ранее сообщалось, что помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе саммита в Хельсинки обсуждали возможность проведения референдума в Донбассе.

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