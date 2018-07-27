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Москва, 27.07.2018

«Самый жаркий день с начала года»: синоптики предупредили об аномальной жаре в Москве

«Expert Online» 2018

Пятница, 27 июля, может стать самым жарким днём в Москве с начала 2018 года.

По данным специалистов центра погоды «Фобос», уже в 12:00 мск температура воздуха составила плюс 29,2 градуса.

«Если мы к 15.00 превысим отметку в плюс 29,9 градуса, то тогда 27 июля станет самым жарким днём в этом году», – цитирует одного из синоптиков РИА Новости.

При этом абсолютного рекорда сегодня не ожидается. По словам собеседника агентства, последний рекорд за 27 июля был зафиксирован в российской столице в 2010 году, когда столбики термометров превысили отметку в 36 градусов.

Между тем в Роспотребнадзоре дали рекомендации по защите от зноя. Прежде всего москвичам и гостям столицы посоветовали ограничить пребывание на улице в пик жары и до минимума снизить физические нагрузки.

Кроме того, в ведомстве рекомендуют ограничить потребление жирной и калорийной пищи, заменить мясо рыбой и морепродуктами, употреблять большое количество фруктов и овощей для поддержания иммунитета, а также соблюдать питьевой режим и в течении дня принимать душ с прохладной водой.

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