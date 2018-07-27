Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 27.07.2018

Трамп готов посетить Москву

«Expert Online» 2018

Американский лидер Дональд Трамп готов посетить Москву.

Глава США не против отправиться в российскую столицы, но только после получения официального приглашения от президента РФ Владимира Путина, передаёт агентство Associated Press со ссылкой на представителя Белого дома.

Ранее сообщалось, что 25 июля Трамп принял решение отложить ранее запланированную встречу с Путиным, которая должна была состояться в октябре 2018 года в Вашингтоне.

Как подчеркнули в Белом доме, встреча лидеров двух стран пройдёт не ранее 2019 года сразу после завершения расследования «российского вмешательства» в американские выборы, которое ведёт спецпрокурор Роберт Мюллер.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. На Украине назвали трех вероятных кандидатов на пост президента страны
      На Украине назвали трех вероятных кандидатов на пост президента страны
    2. Валютный рынок на пороге новых потрясений
      Валютный рынок на пороге новых потрясений
    3. Курс доллара перешел к фронтальному падению
      Курс доллара перешел к фронтальному падению