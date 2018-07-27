Американский лидер Дональд Трамп готов посетить Москву.

Глава США не против отправиться в российскую столицы, но только после получения официального приглашения от президента РФ Владимира Путина, передаёт агентство Associated Press со ссылкой на представителя Белого дома.

Ранее сообщалось, что 25 июля Трамп принял решение отложить ранее запланированную встречу с Путиным, которая должна была состояться в октябре 2018 года в Вашингтоне.

Как подчеркнули в Белом доме, встреча лидеров двух стран пройдёт не ранее 2019 года сразу после завершения расследования «российского вмешательства» в американские выборы, которое ведёт спецпрокурор Роберт Мюллер.