Центробанк испугался инфляции: регулятор не стал менять ключевую ставку

Совет директоров Центробанка на своём заседании в пятницу не стал менять ключевую ставку.

Таким образом, в третий раз подряд в этом году регулятор принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых, передаёт официальный сайт Банка России.

Отмечается, что ЦБ РФ ждёт ускорения инфляции и подчеркивает, что из-за запланированного в следующем году повышения НДС до 20% и роста бюджетных расходов потребуются «некоторая степень жёсткости денежно-кредитных условий».

Как говорится в заявлении Центробанка, несмотря на то, что годовая инфляция остается ниже цели, формируется тенденция её возвращения к 4%. Банк России прогнозирует годовые темпы роста потребительских цен в 3,5–4% в конце 2018 года и временное превышение годовой инфляцией 4% в 2019 году в связи с запланированным увеличением налога на добавленную стоимость. Годовые темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года.

Также в Банке России считают, что «баланс рисков смещён в сторону проинфляционных рисков». При этом ЦБ РФ беспокоит высокая неопределенность «относительно масштаба вторичных эффектов принятых налоговых решений», а также внешние факторы.

Между тем регулятор отметил вклад чемпионата мира по футболу в ВВП.

«Это внесло положительный вклад (0,1–0,2 п.п.) в годовой темп прироста ВВП в II квартале», — подсчитали в ЦБ.