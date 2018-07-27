Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 27.07.2018

Центробанк испугался инфляции: регулятор не стал менять ключевую ставку

«Expert Online» 2018

Совет директоров Центробанка на своём заседании в пятницу не стал менять ключевую ставку.

Таким образом, в третий раз подряд в этом году регулятор принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых, передаёт официальный сайт Банка России.

Отмечается, что ЦБ РФ ждёт ускорения инфляции и подчеркивает, что из-за запланированного в следующем году повышения НДС до 20% и роста бюджетных расходов потребуются «некоторая степень жёсткости денежно-кредитных условий».

Как говорится в заявлении Центробанка, несмотря на то, что годовая инфляция остается ниже цели, формируется тенденция её возвращения к 4%. Банк России прогнозирует годовые темпы роста потребительских цен в 3,5–4% в конце 2018 года и временное превышение годовой инфляцией 4% в 2019 году в связи с запланированным увеличением налога на добавленную стоимость. Годовые темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года.

Также в Банке России считают, что «баланс рисков смещён в сторону проинфляционных рисков». При этом ЦБ РФ беспокоит высокая неопределенность «относительно масштаба вторичных эффектов принятых налоговых решений», а также внешние факторы.

Между тем регулятор отметил вклад чемпионата мира по футболу в ВВП.

«Это внесло положительный вклад (0,1–0,2 п.п.) в годовой темп прироста ВВП в II квартале», — подсчитали в ЦБ.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. На Украине назвали трех вероятных кандидатов на пост президента страны
      На Украине назвали трех вероятных кандидатов на пост президента страны
    2. Валютный рынок на пороге новых потрясений
      Валютный рынок на пороге новых потрясений
    3. Курс доллара перешел к фронтальному падению
      Курс доллара перешел к фронтальному падению