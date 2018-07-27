В США предупредили западные компании о риске санкций из-за «Северного потока-2»

Фрэнсис Феннон – заместитель главы Госдепа США по вопросам энергетических ресурсов – предупредил, что для компаний, которые работают над строительством газопровода «Северный поток-2», сохраняется серьезный риск санкций.

По его словам, риск попасть под ограничительные меры США существует также для западных фирм, которые задействованы в реализации «Турецкого потока», передаёт РИА Новости.

При этом он отметил, что Вашингтон не станет предупреждать, когда эти санкции будут введены.

Ранее сообщалось, что Марош Шефчович – вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу – заявил, что «Северный поток-2» не должен быть причиной для санкций США против европейских компаний.

При этом он подчеркнул, что проинформировал американских коллег по поправкам к газовой директиве Евросоюза.

Наша справка

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 200 км.

Газопровод планируется построить рядом с «Северным потоком». Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.