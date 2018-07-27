Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 27.07.2018

В США предупредили западные компании о риске санкций из-за «Северного потока-2»

«Expert Online» 2018

Фрэнсис Феннон – заместитель главы Госдепа США по вопросам энергетических ресурсов – предупредил, что для компаний, которые работают над строительством газопровода «Северный поток-2», сохраняется серьезный риск санкций.

По его словам, риск попасть под ограничительные меры США существует также для западных фирм, которые задействованы в реализации «Турецкого потока», передаёт РИА Новости.

При этом он отметил, что Вашингтон не станет предупреждать, когда эти санкции будут введены.

Ранее сообщалось, что Марош Шефчович – вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу – заявил, что «Северный поток-2» не должен быть причиной для санкций США против европейских компаний.

При этом он подчеркнул, что проинформировал американских коллег по поправкам к газовой директиве Евросоюза.

Наша справка

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 200 км.

Газопровод планируется построить рядом с «Северным потоком». Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. На Украине назвали трех вероятных кандидатов на пост президента страны
      На Украине назвали трех вероятных кандидатов на пост президента страны
    2. Валютный рынок на пороге новых потрясений
      Валютный рынок на пороге новых потрясений
    3. Курс доллара перешел к фронтальному падению
      Курс доллара перешел к фронтальному падению