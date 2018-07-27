В центре Киева тысячи человек участвуют в крестом ходе

В центре Киева проходит организованный Украинской православной церковью (УПЦ) по случаю 1030-летия Крещения Руси крестный ход.

Десятки тысяч человек в эти минуты идут от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры. Во главе шествия - предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий, передаёт РИА Новости.

Со слов организаторов мероприятия в крестном ходе принимают участие около 100 тыс. человек. К началу шествия на Владимирскую горку съехались верующие люди из различных епархий — Одесской, Николаевской, Запорожской. Помимо жителей Украины, в мероприятии принимают участие верующие из других славянских стран.

Крестный ход пока проходит без нарушений правопорядка. В центр Киева стянута военная техника, улицы украинской столицы патрулируют десятки полицейских.

Наша справка

День крещения Руси отмечается ежегодно 28 июля как день памяти равноапостольного великого князя Владимира — крестителя Руси. Источники дают противоречивые указания на точное время принятия новой религии. Традиционно, вслед за летописной хронологией, событие принято относить к 988 году и считать началом официальной истории Русской Церкви.