Япония может поплатиться за страсть к накопительству долларов

Финансовый кризис, потрясший планету десять лет назад, в Японии не случайно называют по названию обанкротившегося американского банка Lehman - «шок Лемана». Напомним, банкротство этого финансового гиганта в немалой степени и стало причиной финансового кризиса.

Благодаря всевозможным подстраховкам и защитам, разработанным еще в 90-е годы прошлого столетия, когда в Японии свирепствовали дефляция и огромные долги, японские банки вышли из кризиса 2008 г. с относительно небольшими потерями. Наверное, поэтому банковская система Страны восходящего солнца забыла об уроках Lehman Brothers и сейчас повторяет его ошибки.

Дома рассчитывать на высокую прибыль японским банкам как крупным, так и мелким из-за очень маленькой маржи и отрицательных ставок не приходится. Не удивительно, что в поисках больших денег японские банкиры обратились к международным финансовым рынкам. За последние десять лет они более чем вдвое увеличили как выдачу кредитов, так и заимствования в долларах. Активы банков Страны восходящего солнца на конец 2016 года превысили, по данным Bank for International Settlements (BIS), 3,5 трлн долларов. Естественно, такие активные операции за границей сделали их уязвимыми перед колебаниями валют и потрясениями на международных валютных рынках.

Консалтинговая компания Pantheon сравнила платежный баланс японской банковской системы с балансами пяти других богатых стран с активными банками на международных финансовых рынках: Британией, Канадой, Францией, Германией и Швейцарией. У Франции и ФРГ маржа безопасности ниже, но только у Японии после 2006 года ухудшился коэффициент ликвидности. Вывод тревожный – японские банкиры не обращают внимания на международную тенденцию осторожного подхода к деятельности за границей.

Японские банки серьезно пострадали в результате азиатского кризиса 1997-98 гг. Когда они снизили кредитование, на сцене появились европейские банки конкуренты. Кризис 2008 года и долговой кризис в Европе 2010 г. заставил европейских банкиров покинуть азиатские финансовые рынки. Японские банки, которые в результате этих кризисов, пострадали не так сильно, как конкуренты из Старого Света, увеличили выдачу кредитов.

Японские финансовые регуляторы сейчас встревожены. Внутренняя деятельность японских банков беспокоит регуляторов куда меньше внешней. Агентство финансовых услуг (FSA), осуществляющее надзор за банковской деятельностью, торговлей ценными бумагами, валютообменными операциями и страхованием, неоднократно предупреждало японские банки об опасности высокой уязвимости перед долларом США, потому что укрепляющийся доллар может повысить расходы на обслуживание долга. Центробанк - Bank of Japan (BoJ) неоднократно советовал японским банкам быть готовыми к потрясениям на международных финансовых рынках: колебаниям валютных курсов, финансовым кризисам и т.д. Эти опасения и привели к тому, например, что два года назад BoJ ввел контроль над кривой доходности, позволяющий сохранять долгосрочные ставки выше краткосрочных и снижающий необходимость для банков стремиться к зарабатыванию высокой прибыли за границей. Первое время мера оказалась эффективной, но со временем банки вернулись к энергичной деятельности на международных финансовых рынках.

Сейчас в Японии говорят, что BoJ может в этом году, т.е. намного раньше, чем ожидалось, ослабить политику количественного смягчения (QE). С другой стороны, японский центробанк может воздержаться от резких действий из-за инфляции, которая упорно держится ниже поставленной цели – 2%. При этом зарубежная деятельность японских банков несомненно усложняет эту задачу.

Аналитики не исключают, что события будут развиваться по неблагоприятному сценарию. Финансовые организации Страны восходящего солнца могут оказаться не в состоянии пролонгировать краткосрочные долларовые кредиты. Тогда им для их оплаты придется быстро продавать активы. Это ухудшит платежные балансы банков, поднимет процентные ставки и еще больше их ослабит. Если им придется ликвидировать активы в иенах для возврата долгов, то курс доллара повысится, что вновь крайне отрицательно отразится на глобальной ликвидности.

Конечно, никто не прогнозирует крупные неприятности в скором будущем. С ликвидностью у японских банков проблем, по крайней мере, пока нет. Однако пять лет экспериментов (QE, отрицательные ставки, контроль над кривой доходности) сильно ослабили иену. Так что особых возможностей для маневра у BoJ нет и ему придется в ближайшем будущем что-то предпринимать.