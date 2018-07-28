Дешевые авиабилеты: секреты удачной покупки

Поиск недорогих авиабилетов – проблема, с которой сталкивается любой путешественник, планирующий поездку. Ниже описаны некоторые секреты авиакомпаний и даны советы по покупке недорогих билетов.

Чаще всего люди начинают думать об отдыхе по выходным. Поскольку в субботу и воскресенье к авиаперевозчикам поступает повышенное число запросов, в эти дни стоимость авиабилетов увеличивается автоматически. Выгоднее всего приобретать авиабилеты в понедельник и вторник. Авиакомпании с давних пор разграничивали продажи (особенно активизирующиеся в субботу и воскресенье) и нераспроданные авиабилеты, на которые можно предоставить скидки. Данный принцип используется и в настоящее время, поэтому если количество нераспроданных билетов на авиарейс велико, в первые дни новой недели имеется возможность приобрести их по пониженной стоимости.

При ценообразовании авиакомпании принимают во внимание личные данные покупателей, к примеру, благосостояние государства, в котором они находятся и из которого намерены отбыть, и даже стоимость девайса, используемого ими для поиска билетов. Выходит, чем состоятельнее выглядит потенциальный покупатель, тем более высокие цены для него устанавливают авиаперевозчики. Чтобы избежать такой несправедливости, нужно включить режим инкогнито в браузере – тогда поисковые системы не смогут установить местонахождение покупателя и тип принадлежащего ему гаджета.

Чем раньше до даты вылета покупаются билеты, тем меньше они стоят. Разница может быть довольно значительной для ближних авиаперелетов, для дальних она не так заметна.

Однако самое большое влияние на цену билетов оказывают дни отбытия и прибытия. Традиционно большинство пассажиров старается найти авиарейсы на выходные, по будням стоимость перелета заметно ниже. Однако в некоторых случаях и на выходных можно совершить перелет за небольшие деньги. Чтобы облегчить выбор наилучшей комбинации дня отбытия и прибытия, следует воспользоваться одним из поисковиков дешевых авиабилетов.

Широко распространено мнение, что прямой перелет во всех ситуациях лучше, чем перелет с пересадками. Этот миф далек от действительного положения вещей. Во-первых, авиарейсы с пересадками нередко обходятся дешевле. Во-вторых, они позволяют дополнить свое путешествие знакомством с еще одним городом. Пассажир имеет возможность самостоятельно выполнять стыковку авиаперелетов, оставаясь в транзитном городе даже на один-два дня. Особенно хорошо этот способ работает при полетах в государства Шенгенской зоны.