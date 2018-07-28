Как выбрать обувь для охоты и рыбалки

Незаменимым атрибутом обмундирования каждого рыбака, охотника или туриста является подходящая обувь. Она обеспечивает безопасность и комфорт при ходьбе по бездорожью, а также способствует достижению желаемого результата.

Ведь нередко причиной того, что срывается целая экспедиция, становятся неправильно подобранные ботинки. Их владелец натирает мозоли и не может продолжать путь, а вместе с ним останавливается и вся группа.

Современные производители специализированной обуви выпускают настолько широкий ассортимент продукции, что каждый сможет найти для себя нечто стоящее. Необходимо лишь учитывать условия, в которых вы планируете ее надевать. Так как, например, кеды не особо уместны будут в горах, так же как и ботинки на меху вызовут дискомфорт в теплую погоду. Кстати, отправляясь на охоту зимой, не будет лишним захватить с собой дополнительную пару обуви в виде резиновых сапог.

Основные правила по выбору специализированной обуви

Многие неопытные рыбаки и охотники считают, что любая спортивная обувь походит для походов. Но это мнение ошибочно, так как экстремальные ситуации весьма непредсказуемы. А значит, главные требования, предъявляемые к обуви – это прочность, надежность и износостойкость. Подходящие модели можно приобрести лишь в специализированных магазинах, занимающихся продажей экипировки для туристов.

Кстати, надевать только что купленные ботинки или сапоги в поход – крайне опрометчивое решение, так как в первый же день можно натереть мозоли. Чтобы этого избежать, рекомендуем новую пару обуви тщательно разносить дома, чтобы она приняла форму ноги и стала максимально комфортной для ношения.

Если во время похода планируется передвижение по скользкой поверхности, обязательно следует приобрести специальные ледоступы. Они помогут не упасть даже на чистом льду и обледеневших каменных глыбах. Что касается выбора сапог для рыбалки, рекомендуем обратить внимание на модели, которые будут больше на один или два размера. Это позволит надеть их на дополнительную пару носков или портянку.

Специализированная обувь обязательно должна быть безопасной, поэтому не стоит приобретать ботинки на слишком высоком каблуке. Отдавайте предпочтения моделям, подошва которых изготовлена из толстой резины, ТЭП или полиуретана. Особое внимание уделяйте шнуркам, пряжкам и всевозможным застежкам, они должны быть максимально прочными. Это поможет надежно зафиксировать голеностоп, защитив его, таким образом, от случайных травм.