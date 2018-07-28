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Москва, 30.07.2018

Особенности получения ВНЖ Греции при покупке недвижимости

«Expert Online» 2018

С 2005 года Греция предоставляет гражданам других государств возможность получить вид на жительство в обмен на инвестирование в свою экономику. Любой желающий может вложить свои средства в коммерческое предприятие или купить недвижимое имущество.

ВНЖ Греции https://housage.com/articles/residence/268212.html обеспечивает возможность путешествовать по всему миру, позабыв о проблемах с получением виз и соблюдением стандартных условий посещения государств Шенгенской зоны. Помимо этого, получение ВНЖ Греции позволяет пользоваться следующими преимуществами:

  • оформление в течение одного месяца;
  • государственные гарантии предоставления ВНЖ;
  • дополнительное место жительства в безопасных условиях;
  • отсутствие необходимости постоянного проживания в Греции;
  • легальный вывоз и хранение денежных средств в евро;
  • возможность включения в Программу своих родственников;
  • высококачественное медицинское обслуживание;
  • возможность обучения своих детей по европейским стандартам;
  • множество достопримечательностей и древних памятников.

Греческое правительство предлагает иностранцам три способа их участия в госпрограмме «ВНЖ Греции»:

  • Для финансово-независимых лиц. Они должны иметь на своем счете, открытом в греческом банковском учреждении, не менее €24 тыс.
  • Ведение бизнеса в Греции. При этом необходимо вложить в бизнес не менее €300 тыс.
  • Приобретение недвижимого имущества. Минимальная сумма инвестиций составляет €250 тыс.

Греческие власти заинтересованы в привлечении зарубежных инвесторов для улучшения экономической ситуации в стране. Возможность получения различных типов ВНЖ регулируется греческим законодательством.

ВНЖ Греции прекрасно подходит для тех, кто мечтает побывать во множестве стран, сэкономив свое время на получение виз и оформление других документов, необходимых для пересечения границ. Однако тем, кто желает поселиться в Греции, придется оформлять гражданство и постоянное место жительства в общем порядке. Чтобы это сделать, надо проживать в Греции не менее ста восьмидесяти трех дней в году и спустя пять лет подать документы на получение постоянного места жительства. Через десять-двенадцать лет можно оформить гражданство Греции. Однако при этом надо учитывать, что право на работу в этой стране по программе ВНЖ через приобретение недвижимого имущества не предусмотрено ни для покупателя, ни для его родственников. Помимо этого, время проживания в Греции с ВНЖ через приобретение недвижимого имущества не засчитывается для оформления греческого гражданства или постоянного места жительства.

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