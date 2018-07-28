Выбор цемента для строительных работ

Качество строительных работ, прежде всего, определяется адекватным выбором марки цемента. Для фундамента требуется один вид цемента, для заливки – другой. Несоответствие прочности цемента нагрузке, возлагаемой на изготовленную из него конструкцию, ведет к образованию дефектов и даже полному ее разрушению.

Для частной застройки и самостоятельного цементирования лучше всего приобрести цемент М400, стоимость которого на 10-15% меньше стоимости цемента М500.

Проведение любых строительных работ невозможно без цементного раствора. Поэтому чрезвычайно важную роль играет качество цемента, которое подтверждается международным стандартом ISO-9000. При наличии такого обозначения на упаковке можно быть уверенным в том, что стройматериал отвечает всем международным стандартам качества, и с ним не произойдет неожиданных ситуаций.

Перед приобретением цемента http://cement-snab.ru/product-category/tsement/tsement-moskva нужно обязательно изучить его упаковку. Наилучшей считается двухслойная бумажная упаковка. В ее подшивке имеется непромокающий слой, защищающий стройматериал от отрицательного влияния влаги.

На упаковке должны быть указаны все эксплуатационные качества стройматериала и название производителя. На ней не должно иметься царапин и следов вскрытий. При покупке цемента оптом имеется немалый риск наткнуться на низкокачественную или просроченную продукцию, по этой причине необходимо осмотреть все упаковки.

Чем дольше хранится цемент, тем сильнее ухудшается его качество. Кроме того, большое значение имеет место хранения этого стройматериала. Нужно поинтересоваться у продавцов, не хранился ли цемент в условиях повышенной влажности, и внимательно его осмотреть. Цвет качественной продукции должен быть серым, а не темным или болотным. При сжатии в ладони цемент должен сыпаться сквозь пальцы, а не утрамбовываться в ком. Окомкованный материал непригоден к использованию.

Стоимость цемента определяется его маркой, но не является надежным ориентиром. В последнее время недобросовестные производители снижают концентрацию цементной пыли для снижения стоимости своей продукции. Из-за этого качество цементного раствора ухудшается, он не может удержать в себе влагу и начинает крошиться сразу после завершения строительства. По этой причине в качестве основного ориентира необходимо принимать не стоимость цемента, а репутацию поставщика. Любой уважающий себя производитель расфасовывает свою продукцию в мешки, на которых написаны его контактный телефон, адрес, а также точность взвешивания.