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Москва, 29.07.2018

Меркель призвали уйти в отставку

«Expert Online» 2018

Рейтинг немецкого блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), возглавляемого канцлером Ангелой Меркель снизился до 29%.

Это стало самым низким показателем для блока с 2006 года. Об этом свидетельствуют результаты еженедельного опроса издания Bild.

Падение популярности блока Меркель произошло на фоне заявления главы Свободной демократической партии Германии (СДПГ) Кристиана Линднера, который призвал ограничить 8-10 годами срок полномочий федерального канцлера.

По его словам, за время правления канцлера ФРГ Ангелы Меркель образовался «политический застой». Он также добавил, что Меркель занимает данный пост с 2005 года, поэтому «пришло время ей уйти из большой политики».

Кроме того, Линднер также подчеркнул, что ограничение срока полномочий канцлера поможет избежать «политического застоя» в будущем. При этом он пообещал поднять данный вопрос в Буднестаге, а также призвал Меркель добровольно уйти в отставку.

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