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Москва, 29.07.2018

Путин принимает военно-морской парад в День ВМФ в Петербурге

«Expert Online» 2018

Российский лидер Владимир Путин, прибывший в Северную столицу для участия в торжественных мероприятиях в День Военно-морского флота РФ, принимает военно-морской парад.

Перед началом праздничных мероприятий глава РФ в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу посетил Петропавловскую крепость.

Президенту провели небольшую экскурсию по крепости, также он посетил Петропавловский собор. После этого он отправится на главный военно-морской парад, передаёт РИА Новости.

В ходе парада Владимир Путин заявил, что российский флот успешно решает задачи обороноспособности страны, вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, играет важную роль в обеспечении стратегического паритета.

Ожидается, что в конце праздничных мероприятий пройдёт торжественный прием, на который приглашены руководящий состав и офицеры ВМФ РФ.

Наша справка

Главный военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ России, проходит 29 июля в исторической части Петербурга и на Кронштадском рейде. В торжественном смотре задействованы корабли, подводные лодки, катера, самолёты и вертолеты Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Всего в параде принимают участие более 40 боевых кораблей и катеров различных классов, 38 воздушных судов морской авиации и порядка 4 тысяч военнослужащих.

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