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Москва, 29.07.2018

Путин рассказал, сколько новых кораблей получит ВМФ РФ до конца этого года

«Expert Online» 2018

Глава российского государства Владимир Путин в ходе торжественного приёма по случаю Дня Военно-Морского Флота заявил, что до конца 2018 года флот должен получить 26 новых кораблей, катеров и судов, в том числе четыре корабля с ракетным комплексом «Калибр».

При этом он напомнил, что в этом году на флот уже поступило четыре надводных корабля, один противодиверсионный катер и три судна обеспечения, передаёт РИА Новости.

Путин также подчеркнул, что в соответствии с самыми современными требованиями развивается и инфраструктура флота, включая объекты базирования.

«Профессия военного моряка всегда была почётной в России, олицетворяла мужество, доблесть и самоотверженность. Такое уважение заслужено. Всем известно, насколько трудное и ответственное это морское дело. Эта служба в сложнейших суровых условиях, зачастую в долгой разлуке с близкими, семьей», – резюмировал президент РФ, добавив, что для военного моряка всегда превыше всего была и остается одна великая цель — служение Отечеству.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин, прибывший в Северную столицу для участия в торжественных мероприятиях в День Военно-морского флота РФ, принимает военно-морской парад.

Наша справка

Главный военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ России, проходит 29 июля в исторической части Петербурга и на Кронштадском рейде. В торжественном смотре были задействованы корабли, подводные лодки, катера, самолёты и вертолеты Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Всего в параде приняли участие более 40 боевых кораблей и катеров различных классов, 38 воздушных судов морской авиации и порядка 4 тысяч военнослужащих. В конце праздничных мероприятий президент проводит торжественный прием, на который приглашены руководящий состав и офицеры ВМФ РФ.

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