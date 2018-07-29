Рейтинг Макрона упал до рекордно низких значений

Рейтинг популярности главы французского государства Эммануэля Макрона упал до рекордно низкого значения.

Произошло это на фоне скандала с избиением манифестанта сотрудником Елисейского дворца, пишет Journal du Dimanche.

По данным издания, которое ссылается на опрос Французского института изучения общественного мнения (IFOP), деятельностью Макрона на посту президента удовлетворены всего 39% респондентов.

Таким образом, он побил свой прошлый антирекорд, установленный в июне и августе 2017 года. Тогда рейтинг президента падал до 40%.

При этом 61% французов заявили о «полном недоверии» Макрону. Кроме того, социологи подчеркнули, что больше всего действующего президента страны критикуют сторонники «Демократического движения», а также Республиканской и Социалистической партий.