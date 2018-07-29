Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Политика
Москва, 29.07.2018

Трезвость, помноженная на популизм

«Expert Online» 2018
  • Никол Пашинян
EPA\TASS

Никол Пашинян

2,5 месяца прошло с тех пор, как в Армении произошел переворот и в стране сменилась власть. Новый премьер-министр Никол Пашинян делает все для того, чтобы эту власть удержать и легитимировать. Как среди армянского населения, так и среди внешних партнеров.

Тяжела шапка Мономаха

На момент переворота многие эксперты соглашались с тем, что перед Пашиняном стоит очень сложная задача. С одной стороны, уставшее от многолетней коррупции и безнадеги население страны увидело просвет надежды и ломанулось туда, сметя по дороге правительство Сержа Саргсяна и Самвела Карапетяна, а также вынеся на своей волне к креслу премьера популиста Никола Пашиняна. Соответственно, теперь от Пашиняна требуют все и сразу, не понимая, что все, кто хотят этого, обычно получают ничего и постепенно (см. Украину). Сам Пашинян понимает груз ответственности. Как верно отмечает нынешний премьер, тяжела не шапка Мономаха, а «боязнь разочаровать народ в смысле неисполнения тех надежд, которые связываются с нашим правительством, со мной».

Да, Пашинян обещает системные реформы – в частности, слом монопольной структуры армянской экономики. «Без преодоления монополий нельзя говорить о качественных преобразованиях в экономике», - говорит премьер. Однако – и это с другой стороны - нынешнее правительство неспособно проводить эти системные реформы. И не потому, что ему не хватает компетенций – для такого рода реформ Пашиняну нужно либо сформировать диктатуру, либо взять под контроль парламент, где у его партии, напомним, менее 10% мандатов, а также национальную бюрократию.

Чем, собственно, сейчас Пашинян и занимается. Как и ожидалось, досрочные выборы в парламент были отложены на следующий год, а новые власти усиленно занимаются набором рейтинга и зачисткой политического поля. Приняв точечные экономические реформы (например, ослабив таможенные процедуры на границе, что тут же почувствовали на себе простые потребители) и простив обществу долги его (в июле власти аннулировали водителям штрафы на 27,5 миллиона долларов, начисленные с 2012 по 2017 год - просто потому, что, как сказал Пашинян, у них «не было финансовых возможностей» для оплаты этих штрафов), премьер бросил все силы на антикоррупционную деятельность. В стране регулярно проводятся аресты высокопоставленных политиков, бизнесменов и генералов. Причем власть демонстративно подчеркивает, что неприкасаемых для нее нет. Так, Пашинян замахнулся на топов армянской элиты - экс-президенту Роберту Кочаряну намерены предъявить обвинения в свержении конституционного строя (когда в 2008 он инициировал кровавый разгон митингующих, недовольных итогами выборов президента). Аналогичные обвинения предъявлены нынешнему главе ОДКБ Юрию Хачатурову (который на тот момент возглавлял войска ереванского гарнизона). 

По сути, война с коррупцией -  это не только сведение счетов, но и запугивание потенциальных оппонентов. Не случайно особое внимание уделяется армянскому генералитету (среди которых крайне мало симпатизантов нынешней власти). Однако в Ереване надеются (и не напрасно) что следствием антикоррупционной кампании станет повышение инвестиционного климата. Ведь именно даже не высокий, а запредельный уровень коррупции был одной из причин того, что зарубежные бизнесмены (в том числе и члены армянской диаспоры) не горели желанием вкладывать в страну серьезные деньги.  

Разворота не будет 

Одним из важнейших аспектов вопроса «Who is Mr Pashinyan» было будущее российско-армянских отношений. Ряд российских политологов опасались, что новый премьер-министр (имевший до прихода к власти слишком тесные отношения с западными странами) начнет разворачивать страну к России задом. Однако этого не произошло.

Прежде всего потому, что и Пашинян, и армянское население (за исключением небольшой, но чрезмерно громкой в медийном плане группы армшизы) понимает, что разворот страны к России задом будет означать передом не к Европе, а к гибели. Именно благодаря тесным политическим, экономическим и военным связям с Россией армянское государство сохраняет свою независимость и суверенитет. Поэтому Пашинян четко разделяет демократизацию и геополитический вектор. «Демократия для нас не внешнеполитическая позиция, а система ценностей. Я надеюсь, что Евросоюз именно так воспринимает ситуацию», - говорит Пашинян. Да, он посещал саммит НАТО (как и другие главы Армении до него), однако четко давал понять, что выводить российскую базу с территории страны не собирается, как и вести Армению в НАТО. Ему достаточно членства Армении в ОДКБ. 

Однако эту организацию, по мнению Пашиняна, нужно сделать «более эффективной». И вот тут тот самый дьявол в деталях.

Что подразумевается под «повышением эффективности»? Обязать партнеров по ОДКБ не торговать оружием c Азербайджаном – врагом их союзника по Организации? Но, во-первых, это не соответствует правовым нормам (в отношении Баку нет никаких эмбарго), а, во-вторых, это – как ни парадоксально – не в интересах самой Армении. Многие эксперты призывали армянское общество отринуть эмоции и признать, что отказ Москвы от продажи оружия Азербайджану приведет лишь к эскалации конфликта и большой войне. Причин тому множество – это и позиционирование российского отказа как перехода к однозначной поддержке Еревана в конфликте, что делает для Баку невозможным дипломатический сценарий возврата территорий. Это и переключение Азербайджана на других поставщиков (той же Турции, не говоря о странах Запада, продающих оружие либо напрямую, либо через восточноевропейские «прокладки»), которые будут иметь куда большее влияние на развитие азербайджанской армии и куда меньше желания не допустить большую войну на Кавказе. Итог один – начало этой большой войны и тысячи жертв с армянской стороны. 

Возможно, Пашинян хочет сделать организацию более эффективной в том плане, что она должна реагировать за регулярные прилеты азербайджанских снарядов на территорию Армении (не Нагорного Карабаха, который все страны-члены ОДКБ формально считают частью Азербайджана, а именно территорию Армении)? ОДКБ действительно игнорирует эти прилеты, но лишь потому, что их игнорирует сама Армения. В Организации есть процедура – если Армения считает, что Азербайджан нарушил ее суверенитет, нужно подать запрос и созвать экстренный саммит ОДКБ. Предоставить там доказательства, после чего Организация обязана будет отреагировать. Предыдущие власти Армении таких запросов не подавали, так что в этом плане все зависит от самого Пашиняна.

И, не исключено, что он действительно станет поднимать этот вопрос на ОДКБ, ведь при Пашиняне российско-армянские отношения будут более публичными и открытыми. С одной стороны, это плохо – слишком много мелких конфликтов будет вылезать наружу и затем гипертрофироваться проазербайджанскими экспертами в России и армшизой в Армении (примером тому стало тиражирование фейка относительно пересмотра статуса российских пограничников). Ереван и Москва пока не научились трезво и с уважением относиться к национальным интересам друг друга – например, нежеланию Кремля ставить свои отношения с Азербайджаном в зависимость от армянских хотелок, или же отказу Еревана привязывать свои отношения с Грузией (важнейшему окну Армении во внешний мир) или НАТО к хотелкам российским.

С другой стороны, очевидно, что партнеры должны обсуждать спорные и сложные моменты, а не переводить обсуждение в то, что один из ведущих российских специалистов по постсоветскому пространству Сергей Маркедонов назвал «политологией тостов». Замалчивание проблем не ведет к их решению. Скорее наоборот, дает информационную пищу сторонникам разрыва российско-армянских отношений. Не нужному ни Москве, ни тем более Еревану. 

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Забудьте про «Северный поток-2»: Россия приготовила большой сюрприз для США
      Несмотря на обещания ЕС существенно нарастить объемы закупки голубого топлива в США, российский газ для региона остается насущной необходимостью. Более того, Россия готова жестко конкурировать с американским газом на динамичном рынке СПГ
    2. На Украине назвали трех вероятных кандидатов на пост президента страны
      На Украине назвали трех вероятных кандидатов на пост президента страны
    3. Валютный рынок на пороге новых потрясений
      Валютный рынок на пороге новых потрясений