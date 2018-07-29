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Москва, 29.07.2018

Учёные рассказали о страшных последствиях от курения электронных сигарет

«Expert Online» 2018

Курение электронных сигарет (вейпов) повышает риск развития рака ротовой полости примерно настолько же сильно, как и курение обычных сигарет.

К такому выводу пришли учёные, выступившие на конгрессе Международной ассоциации стоматологов в американской Александрии.

Согласно их исследованию, большинство людей, употребляющих никотин в любой другой форме, кроме табака, получают примерно столько же или даже больше канцерогенов, способных вызвать рак ротовой полости, как и обычные курильщики, передаёт РИА Новости.

Кроме того, курение электронных сигает может делать стенки артерий и вен более ломкими и приводить к развитию серьёзных проблем с сердцем. Также установлено, что испарители никотина не отвращают, а привлекают людей к реальным сигаретам, вопреки тому, что заявляют их производители.

Помимо этого, учёным удалось раскрыть ещё одну негативную черту вейпов, изучая то, как много канцерогенных производных никотина содержится в крови и продуктах жизнедеятельности любителей обычных сигарет и подобных испарителей. В общей сложности исследователи собрали пробы мочи и крови у 1,5 тыс. человек, продолжающих или уже бросивших курить, проанализировали и сопоставили их.

Выяснилось, что больше всего канцерогенов, связанных с развитием рака лёгких, пищевода и ротовой полости, содержалось в образцах биоматериалов обычных курильщиков. С другой стороны, любители вейпов не сильно отставали от них.

В частности, в их организме содержалось почти столько же нитрозонорникотина, канцерогена, связанного с раком пищевода и ротовой полости. Концентрации других производных никотина были в среднем чуть ниже, чем у обычных курильщиков.

При этом всё это было характерно только для тех, кто употреблял исключительно вейпы и избегал табака. Большинство же пользователей испарителей, как отмечают учёные, курили их вместе с обычными сигаретами, из-за чего доли канцерогенов в их крови и моче были такими же или даже выше, чем у классических курильщиков.

Подобные результаты замеров, по словам учёных, говорят о том, что электронные сигареты не защищают курильщиков от рака, как об этом часто говорят рекламные слоганы, а наоборот — способствуют его развитию.

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