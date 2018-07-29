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Москва, 29.07.2018

В США предостерегли своих европейских союзников от обхода санкций против Ирана

«Expert Online» 2018

Сенаторы, представляющие Республиканскую партию США, направили письма в посольства ФРГ, Франции и Великобритании с предостережением относительно намерений этих стран обойти американские санкции против Ирана.

В этих посланиях отмечается, что американские санкции – это не просто правительственное постановление, «многие из них возникли из принятых конгрессом федеральных законов», передаёт портал t-online.de.

В письмах также подчеркивается, что все ограничительные меры — обдуманная и долгосрочная политика США, и попытки их обхода со стороны европейских стран повлекут за собой последствия.

«Любая попытка уклониться от санкций или подорвать их могут привести к действиям со стороны конгресса в сотрудничестве с правительством США», — предупредили сенаторы.

Наша справка

Глава Белого дома Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил, что США выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого в 2015 году «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия).

При этом американский лидер объявил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Несмотря на это, европейские партнеры США заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

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