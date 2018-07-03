Бунт шахтёров на Украине, они требуют деньги

На Украине шахтёры требуют от властей погасить долги по зарплате.

В частности, горняки перекрыли международную трассу во Львовской области и пикетируют областную администрацию, передаёт РИА Новости.

Между тем местные СМИ сообщают, что около полусотни горняков устроили забастовку у села Воля-Высоцкая, перекрыв дорогу Львов — Рава-Русская.



В свою очередь на сайте Львовской областной администрации говорится, что шахтёры государственного предприятия «Львовуголь» пришли к областной администрации, чтобы согласовать вопрос выплаты зарплат.

К собравшимся вышел первый заместитель губернатора Ростислав Замлинский, который пообещал, что уже сегодня удастся погасить 86,6% задолженности за май.

Кроме того, до конца недели, как утверждают местные власти, на выплату зарплат шахтёрам поступит еще 18 млн гривен (около 700 тыс. долл.).

Ранее сообщалось, что 19 июня в Киеве прошёл крупный митинг шахтёров, которые настаивали на надлежащем финансировании угольной отрасли. При этом организации акции заявляли, что сумма задолженности по зарплатам составляет 61,1 млн гривен (28,9 млн долл.).

На 5 июля горняки готовятся к очередной акции протеста у здания Верховной Рады.