Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 03.07.2018

Делегация Госдумы посетит США

«Expert Online» 2018

Депутаты нижней палаты российского парламента приняли приглашение членов американского конгресса посетить США.

Об этом рассказал журналистам глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, сроки визита в США пока не определены, передаёт агентство «Интерфакс».

На уточняющий вопрос, приняли ли депутаты приглашение посетить американский конгресс, российский депутат ответил утвердительно.

В свою очередь спикер Думы Вячеслав Володин после встречи с делегацией конгресса США, подчеркнул, что есть договорённость о межпарламентском диалоге.

«Мы продолжим его по приглашению наших коллег из конгресса США в Америке, встречаясь с нашими коллегами как из сената, так из конгресса», – цитирует спикера ТАСС.

Он также отметил, что существует «общее понимание, что этот диалог необходимо продолжать, и доверие рождается как раз на основе диалога».

«Учитывая, что межпарламентские контакты практически были сведены на ноль, для нас крайне важно сегодня запустить диалог в рамках парламентского измерения и снять те вопросы, которые возникли во многом из-за фобий и недопонимания», – резюмировал Володин.

Напомним, 3 июля состоялась встреча делегации американских парламентариев со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и группой депутатов от всех фракций.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Это было неожиданно: курс доллара посыпался по всем фронтам
      Это было неожиданно: курс доллара посыпался по всем фронтам
    2. Академик РАН спрогнозировал будущее доллара
      Виктор Ивантер: «Завтра корона с доллара не упадет»
    3. Курс доллара растет на фоне изъятия американской валюты
      Курс доллара растет на фоне изъятия американской валюты