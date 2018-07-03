Делегация Госдумы посетит США

Депутаты нижней палаты российского парламента приняли приглашение членов американского конгресса посетить США.

Об этом рассказал журналистам глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, сроки визита в США пока не определены, передаёт агентство «Интерфакс».

На уточняющий вопрос, приняли ли депутаты приглашение посетить американский конгресс, российский депутат ответил утвердительно.

В свою очередь спикер Думы Вячеслав Володин после встречи с делегацией конгресса США, подчеркнул, что есть договорённость о межпарламентском диалоге.

«Мы продолжим его по приглашению наших коллег из конгресса США в Америке, встречаясь с нашими коллегами как из сената, так из конгресса», – цитирует спикера ТАСС.

Он также отметил, что существует «общее понимание, что этот диалог необходимо продолжать, и доверие рождается как раз на основе диалога».

«Учитывая, что межпарламентские контакты практически были сведены на ноль, для нас крайне важно сегодня запустить диалог в рамках парламентского измерения и снять те вопросы, которые возникли во многом из-за фобий и недопонимания», – резюмировал Володин.

Напомним, 3 июля состоялась встреча делегации американских парламентариев со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и группой депутатов от всех фракций.