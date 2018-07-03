Ещё один российский туроператор заявил о прекращении своей деятельности

Российский туроператор DSBW прекратил свою деятельность с 3 июля 2018 года.

По словам генерального директора туроператора Карена Гончарова, финансовые гарантии компании хватит на выплату компенсаций всем туристам, передаёт официальный сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом Гончаров отметил, что в сложившихся реалиях компания больше не может исполнять свои обязательства перед клиентами и перед банком.

«Последние несколько лет мы честно боролись за сохранение нашего бизнеса. Наша компания стала домом для большинства сотрудников, а клиенты стали нашими друзьями, людьми, с которыми мы вместе сделали наши туры. Сегодня мы все потеряли», – резюмировал гендиректор DSBW, добавив, что туроператор имеет фингарантии на 100 млн рублей.

Напомним, 23 июня известный российский туроператор «Матрешка-Тур» объявил о прекращении своей деятельности в связи с невозможностью исполнения обязательств по договорам реализации турпродукта. Кроме того, из-за отзыва лицензии компания не стала выплачивать компенсации клиентам по ранее аннулированным турам.

30 июня стало известно, что ещё один из крупнейших российских туроператоров «Натали Турс» неожиданно отменил чартерные программы. Сделано это было, чтобы сократить убытки и стабилизировать финансовую ситуацию.

Наша справка

Туроператор DSBW работал на рынке туристических услуг России с 1991 года. Особенность концепции деятельсности компании заключалась в том, что она сотрудничала в основном не с зарубежными операторами, а напрямую с зарубежными поставщиками услуг, выстраивая с ними долгосрочное сотрудничество (с сетями отелей, паромным и транспортными компаниями и т.д.).

Это позволяло не только минимизировать затраты, но и разрабатывать свои собственные программы. До 70% туристических программ DSBW реализовывались через сеть туристических агентств по всей стране, а остальные путёвки приобретались частными лицами в офисах продаж DSBW.