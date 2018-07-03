Голевая ситуация: мундиаль всколыхнул рынок «социального» каршеринга

Чемпионат мира по футболу в разы поднял спрос на аренду автомобилей у частных лиц в России. Этим пока новым для страны типом каршеринга в период состязаний активно пользуются как российские граждане, так и иностранцы. Об этом свидетельствуют данные компании Rent A Ride, крупнейшего в РФ онлайн-сервиса аренды и сдачи автомобилей внаем по схеме peer-to-peer (от частного лица — частному лицу).

По подсчетам специалистов p2p-агрегатора Rent A Ride, в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу запросы на аренду автомобилей в России увеличились более чем вдвое. Машины начали бронировать уже за полгода до мундиаля, в основном это были запросы из-за рубежа. А в сам период проведения чемпионата количество запросов на аренду выросло в разы по сравнению с обычными летними месяцами.

«Объясняется это очень просто: основная часть городов проведения матчей ЧМ по футболу находится на расстоянии не более одной тысячи километров от Москвы, то есть в пределах одного дня поездки за рулем. Например, поездка до Казани займет не более 11 часов, до Санкт-Петербурга, Саранска, а уж тем более до Нижнего Новгорода ехать еще ближе. Кроме того, большое значение имеет и финансовый вопрос: не секрет, что авиабилеты до городов проведения чемпионата были раскуплены или забронированы заранее, а текущие цены, прямо скажем, кусаются», — комментирует сооснователь и генеральный директор Rent A Ride Александр Ладыгин.

Особенно в связи с чемпионатом вырос спрос на аренду больших вместительных автомобилей. «Фанаты и болельщики в основном передвигаются компаниями, что, конечно, сказывается на транспортных затратах. Таким образом, аренда минивена, кроссовера или универсала позволяет передвигаться достаточно комфортно. Про комфорт я упомянул не зря: ведь есть еще поезд. Но, согласитесь, ехать сутки или больше в поезде не так комфортно, как дружной компанией в минивене с возможностью остановок, заезда в интересные места и так далее. Многих привлекает возможность лучше узнать Россию», — продолжает Александр Ладыгин.

В период чемпионата мира по футболу наибольшую активность при бронировании автомобиля иностранные болельщики проявляют в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге: обычно требуются машины в этих городах или их заказывают для поездки по данным направлениям. В то же время иностранные болельщики стремятся брать в аренду автомобили знакомых марок. Например, забавный случай произошел с болельщиками из Японии, которые очень хотели получить праворульный автомобиль японской марки в Москве, утверждая, что уже бывали в России и совершенно точно знают, что все машины в России праворульные. Как позже выяснилось в разговоре, они когда-то были во Владивостоке. Но и праворульный японский автомобиль в Москве для них нашелся. Арендаторы часто идут навстречу иностранным гостям: к примеру, болельщики из Колумбии хотели на сервисе Rentride.ru арендовать минивен с условием, что покатаются по Москве и области, затем отправятся в Казань и там оставят его. Владелец пошел им навстречу и сам забрал автомобиль, не бесплатно, конечно, но в конечном счете сумма компенсации устроила обе стороны.

Кстати, именно фанаты из Южной Америки наиболее активно проявляют интерес к аренде машин, европейцы очень осторожно относятся к поездкам по России на авто, что вызвано стереотипами, активно распространяемыми западными СМИ о России в целом и состоянии дорог в нашей стране в частности. «Уверен, что по возвращении домой гости мундиаля эти мифы развеют и у туристов из Европы уже не будет страха перед самостоятельными поездками по России за рулем арендованного автомобиля», — отмечает Александр Ладыгин.

Высокому спросу со стороны иностранцев на аренду автомобилей у частных лиц в России способствует тот факт, что так называемый peer-to-peer, или «социальный», каршеринг во многих зарубежных странах уже широко распространен. Например, в США популярностью пользуется сервис Turo, в Европе — Drivy. Согласно подсчетам экспертов, в мире число пользователей peer-to-peer каршеринга (от частного лица частному лицу) в настоящее время достигает 15 млн человек, каким будет дальнейший рост их числа, не берутся предсказать даже эксперты. Философия экономики совместного потребления захватывает все больше людей в разных странах. По сравнению с традиционными сервисами по аренде авто (в том числе поминутного каршеринга) услуги аренды peer-to-peer выделяются более доступными ценами, а также большим выбором автомобилей и более гибкими условиями.

В России пока аренда автомобилей у частных лиц только начинает развиваться. Например, онлайн-сервис Rent A Ride агрегирует в одном месте как предложения частных автовладельцев, так и корпоративных автопарков, в том числе прокатных компаний. На сегодня в базе Rent A Ride свыше 5 тыс. автомобилей, из них порядка 50% составляют частные авто. В автопарке сервиса представлены машины всех возрастов, марок и комплектаций: от самой недорогой городской малолитражки до эксклюзивных и раритетных автомобилей. Прирост автопарка составляет порядка 50–100 машин в неделю.

Принцип работы Rent A Ride схож, к примеру, с услугами краткосрочной аренды жилья, предоставляемыми через Airbnb. Желающим арендовать автомобиль на срок от одного дня достаточно зарегистрироваться на сайте rentride.ru или скачать приложение Rent A Ride в популярных магазинах приложений. У пользователя теперь широкий выбор предложений по аренде автомобилей от их владельцев: начиная от бюджетных авто городского класса типа Kia Rio, Volkswagen Polo (цена от 1–1,5 тыс. руб. за сутки) до автомобилей бизнес- и премиального класса типа BMW 5-й или 7-й серии (цена от 4,5 тыс. руб. за сутки) или даже эксклюзивных авто наподобие спорткаров. С другой стороны, на сервисе могут легко регистрироваться владельцы машин, готовые сдавать их в аренду. Ведь это может быть очень выгодно: при таком способе дополнительного дохода можно в месяц получать до 10% от стоимости авто и как минимум обнулить расходы на его содержание. При этом все пользователи сервиса проходят серьезную проверку службы безопасности, они имеют свои рейтинги и отзывы, а для повышения безопасности сделок можно воспользоваться услугой «посуточное КАСКО».