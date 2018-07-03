Люфтваффе медленно умирает

О бедственном положении бундесвера не писал только ленивый. О том, что немцы на учениях стреляют из деревянных автоматов, что немецкие танки не ездят, самолеты не летают, а корабли не плавают пишут так часто, что порой закрадывается сомнение: а не фейки ли это немецких военных с целью выбить побольше денег у бундестага и правительства? И все же очередной крик о помощи, на этот раз от немецких летчиков, заставляет согласиться, что положение дел, по крайней мере, в ВВС близкое к катастрофическому.

О том, что у военной немецкой авиации много проблем, открытым текстом заявил на прошлой неделе ее новый шеф, генерал-лейтенант Инго Герхарц. Выступая 27 июня, он образно подчеркнул, что люфтваффе находятся в «низкой точке».

«Самолеты стоят на земле из-за дефицита запасных частей и деталей,- сообщил генерал-лейтенант Герхарц.- Многих нет даже в ангарах, потому что они находятся на заводах на ремонте и профилактике».

Главный военный летчик ФРГ считает, что частично в бедственном состоянии ВВС виноваты бюрократические проволочки. К примеру, 400-часовая проверка немецких «еврофайтеров» должна была занять семь месяцев, а растянулась на 14.

Кроме бюрократических проблем, люфтваффе очень сильно нуждаются в увеличении бюджета и в его предсказуемости. Сторонники у генерал-лейтенанта Герхарца есть не только в Германии. Его обеими руками в части повышения расходов на авиацию поддерживает, например,.. Дональд Трамп, который в преддверии июльского саммита НАТО в очередной раз потребовал у европейских союзников повышения расходов на оборону.

У руководства Германии отношение к военным расходам в целом и на авиацию в частности сложное. В мае Ангела Меркель сказала, что ФРГ будет неуклонно наращивать расходы на оборону в предстоящие годы. Она даже смело заявила, что цель НАТО - тратить на оборону 2% от ВВП не такая уж и фантастическая задача, как казалось раньше. Сейчас, напомним, Берлин тратит на оборону 1,2% от ВВП. По словам министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен, они вырастут в 2019 г. до 1,3%, а к 2025 – до 1,5%.

Диссонанс в хор сторонников повышения военных расходов внес главный немецкий финансист. Министр финансов ФРГ Олаф Шольц заявил, что после 2019 года возможно даже снижение расходов на оборону в процентном отношении к ВВП.

Проблемы у немецких ВВС начались, естественно, не сегодня и не вчера. При подготовке в 2015 году к участию в коалиции, воюющей с запрещенным в России «Исламским государством», немецкие военные подготовили отчет о состоянии военных самолетов «торнадо». Результаты повергли Германию в состояние, близкое к шоку.

Оказалось, пишет Deutsche Welle (DW), что лишь 66 из 93 самолетов готовы к вылетам. Причем, речь идет об общей готовности, т.е. к способности взлететь. К боевым действиям в данный конкретный момент готовы были лишь 29 истребителей-бомбардировщиков.

За год до этого немцы зачитывались отчетом генерального инспектора бундесвера, в котором говорилось, что к вылетам готовы лишь 58% «торнадо». Между тем, норматив по готовности у люфтваффе составляет ок. 70%. Так же, как сейчас Герхарц, авторы отчета в 2015 года сетовали на недостаток запчастей и подчеркивали, что это лишь одна из многих причин.

В начале 2018 года в немецких СМИ появилось еще одно тревожное сообщение: к воздушным боям готовы лишь 26 «торнадо». Что же касается «еврофайтеров», то они находятся в еще более плачевном состоянии. В мае журнал Spiegel сообщил, что только четыре немецких «еврофайтера» готовы к выполнению боевого задания. Из 128 самолетов этого типа, находящихся на вооружении люфтваффе, лишь у 10 нет проблем с системой защиты.

«Проблема состоит в том, что охлаждающая жидкость протекает в датчики на крыльях, которые должны следить за самолетами противниками и атаками,- объяснила Deutsche Welle.- Без системы защиты «еврофайтеры» не готовы к бою».

Это только одна, но далеко не единственная проблема. Кроме системы защиты с дефектами, пишет Spiegel, у немецких ВВС мало боеприпасов - ракет хватит лишь на четыре самолеты. Берлин оспорил статистику журнала, заявив, что в боевой готовности находятся 39 «еврофайтеров», но журналисты парировали веским доводом: боевая готовность означает не только способность подняться в воздух, как считает руководство люфтваффе.

Технические проблемы в ВВС привели к смене командования. Генерал-лейтенант Инго Герхарц возглавил люфтваффе месяц назад, в начале июня. По данным National Interest, его предшественник, тоже генерал-лейтенант Карл Мюлльнер был уволен, по слухам, за то, что продолжал настойчиво требовать замены стареющих «торнадо» американскими F-35 Joint Strike Fighter. Между тем, в министерстве обороны ФРГ считают, что на замену «торнадо» должны прийти «еврофайтеры». Непокорного летчика, продолжавшего настаивать на американских самолетах, отправили в отставку.