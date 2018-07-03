Ангеле Меркель удалось удержаться у власти. На какое-то время

Ангеле Меркель сохранила правящую коалицию и преодолела правительственный кризис. Но уступка Хорсту Зеехоферу открывает дверь новым ультиматумам. Которые могут быть куда менее публичными

Баварский бунт

Ангеле Меркель не везет. С момента последних выборов она идет через тернии к терниям – от одного политического кризиса к другому. Сначала она пережила резкое падение популярности и, соответственно, количества мандатов в Бундестаге, завоеванных по итогам сентябрьских выборов в Бундестаг. Затем никак не могла сформировать коалицию, в результате чего Германия получила новое правительство только несколько месяцев назад. Теперь же ее креслу бундесканцлерин угрожал полноценный баварский бунт.

Нарушителем спокойствия стал министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, по совместительству являющийся главой ХСС – баварского Христианско-социального союза, являющегося партнером меркелевской ХДС (Христианско-Демократического Союза) со времен окончания Второй мировой войны. Господину Зеехоферу в сентябре предстоят местные выборы в крайне антииммигрантски настроенной Баварии, поэтому ему было необходимо занять в вопросе «понаехавших» позицию святее Папы Римского – то есть, в данном случае, правее «Альтернативы для Германии», которая рассчитывала капитализировать антииммигрантские настроения в депутатские мандаты. А электоральное поражение (или неубедительная победа, что тоже можно будет рассматривать как поражение) в родной Баварии может серьезно пошатнуть позиции ХСС в правящей системе Германии.

Именно поэтому герр Зеехофер (который был и до того известен как весьма консервативно-христианский политик – он заявлял, что «мусульмане, которые живут в Германии, являются ее частью», но при этом добавлял, что «Ислам таковой частью не является», поскольку «Германия создавалась как христианская страна») развернул бурную антииммигрантскую деятельность. Причем он не только достиг взаимопонимания с единомышленниками из Австрии и Венгрии в обход Меркель, но и выставил федеральному правительству ультиматум.

Зеехофер заявил, что своей властью министра внутренних дел он начнет депортацию из Германии мигрантов, которые были зарегистрированы в других странах, но потом переехали жить оттуда в более благополучную ФРГ. И это действительно проблема, ведь в Республике сейчас официально проживает 53% беженцев, зарегистрированных по всей ЕС. Введение этих мер должно было начаться 1 июля – министр благородно дал Меркель возможность достичь компромисса с другими европейскими странами.

Итоговый компромисс его не устроил (Зеехофер посчитал заключенную на саммите ЕС сделку «неэффективной»), поэтому по истечению срока ультиматума министр заявил, что либо канцлер ему не мешает принять законы, либо он уходит в отставку. «Я не позволю чтобы меня уволила канцлер, которая стала канцлером только благодаря мне», - заявил Хорст Зеехофер. А его отставка, в свою очередь, могла привести к краху правительства и перевыборам. На которых ХДС вряд ли улучшила свои показатели – скорее, ухудшила бы.

Ведь, как верно отмечает The New York Times, «национализм и антиммигрантские настроения, которые бросают вызов мультикультурализму по всей Европе, быстро превращаются в мейнстримную немецкую политику».

Временно договорились

Нынешнему центристско-либеральному мейнстриму это невыгодно, поэтому к поиску компромисса между Меркель и Зеехофером подключились многие уважаемые немецкие политики. И, в конце концов, 2 июля вечером его выработали. Условия следующие - Ангела Меркель согласилась на строительство в Германии специальных лагерей для мигрантов, откуда их потом будут депортировать в страны, где они зарегистрированы как беженцы. С другой стороны, никакой немедленной депортации (как требовал Зеехофер) не будет. Во-первых, нужно сначала создать эти лагеря и как-то регламентировать их работу (например, определить, кто будет препятствовать попыткам мигрантов их покинуть и каким образом затем избежать сравнение этой ситуации с концлагерями), и, во-вторых, перед депортацией, согласно компромиссу, Германия должна достигнуть соответствующих соглашений со странами реципиентами. Например, той же Италией, которая от такого компромисса не в восторге и переговоры о соглашении с которой будут, мягко говоря не быстрыми.

Получается, Меркель в очередной раз вышла победительницей? Она себя таковой считает. «Мы смогли сохранить дух партнерства в Евросоюзе, и в то же самое предпринять важные шаги для контролирования вторичной миграции», - заявила она. Однако эксперты оценивают ее достижения несколько скромнее.

Так, нынешний кризис еще раз показал, что лидерство Меркель на Западе подвергается эрозии. «Носительница штандарта либерального европейского порядка», как ее называет The New York Times, фактически капитулирует перед требованиями националистов. Кроме того, «ничуть не менее важен внутренний расклад в германской политике, в котором Ангела Меркель выглядит все менее уверенным лидером, - поясняет Эксперту Online доцент Высшей Школы Экономики Дмитрий Офицеров-Бельский. - Меркель теряет роль лидера Европы, которая не подверглась сомнению в 2012 году, во время долгового кризиса – и это очень беспокоит все политические силы в стране. Учитывая, что внутри ХДС также очень большие проблемы, связанные с очень плохими (если не сказать хуже) результатами прошлых выборов, то Меркель регулярно пытаются заставить покинуть свой пост в её собственной партии.

Собственно, ее пытались свалить еще этой зимой, но Меркель просто героически цеплялась за власть. Проблема в том, что самой власти становится все меньше. И следующий кризис она может уже не пережить». А в том, что он состоится, мало кто сомневается – уступка Зеехоферу, по словам Дмитрия Офицерова-Бельского, открывает дверь новым ультиматумам. Которые могут быть куда менее публичными.